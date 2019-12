Rubiales pedirá el adelanto electoral

Publicado 16/12/2019 17:59:06 CET

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, confirmó este lunes que pedirán el adelanto al CSD para celebrar las elecciones antes de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos del año que viene, mientras que aseguró que está "muy tranquilo" con el que trabajo que están haciendo al frente del organismo.

"No vamos a convocar sin avisar para que no haya candidatos, esta RFEF es transparente y se debe presentar quien quiere y se debe poder elegir entre todo el fútbol si se quiere renovar la confianza en la gestión o si se quiere cambiar", apuntó Rubiales durante la Asamblea General Extraordinaria del organismo.

El dirigente recordó que tienen "dos posibilidades". "Una es esperarnos a después de los Juegos y la otra es hacerlas en el primer semestre. Después de analizarlo, lo que piensa la RFEF y en la Junta Directiva no ha habido nadie que lo contradiga, es que si tenemos Juegos y Euro, lo lógico es que quien gestione esta casa llegue a las dos citas siendo presidente los próximos cuatro años", explicó.

"Lo contrario sería retrasarlo todo y tener a un presidente en una interinidad, que no creemos que sea bueno", añadió Rubiales, que indicó que ya se ha "concedido" a otras federaciones ese adelanto que van a pedir el CSD. "Pero lo haremos cuando se nos haya explicado como va a incidir en el calendario, y si es idóneo lo vamos a hacer", advirtió.

Por otro lado, en su alocución final a los asambleístas, el presidente de la RFEF repasó una gestión en la que han hecho "cambios tremendos" e incidió en la nota de la transparencia que ha pasado del 2,7 cuando llegó al cargo en mayo de 2018 al 10, "la máxima", de la actualidad.

Rubiales habló también de la "modernización" de competiciones como la Copa del Rey o de la Supercopa que se jugará en el nuevo formato y en Arabia Saudí "que va a generar seis millones más otros de contratos con el Oriente Medio".

"Dije que iba a convertir a esta RFEF en la primera del mundo. Estábamos entre la 10 y la 11 en cuanto a ingresos y hoy en día somos la tercera, sólo superados por Inglaterra y Alemania. En 3 ó 4 años vamos a conseguir el reto de ser la primera del mundo", prosiguió.

El exjugador alabó que este crecimiento les haya permitido "ser un referente internacional" y tener peso en organismos como la UEFA, donde ocupa una de las vicepresidencias, lo que les da "mucha capacidad a la hora de la toma de decisiones".

"Tenemos una apuesta tremenda junta a nuestros hermanos portugueses de celebrar el Mundial en 2030. Es un camino difícil, pero va muy bien y por eso tenemos que dar a conocer nuestro fútbol en otros lugares más allá de nuestras fronteras", subrayó Rubiales.

Del mismo, recordó que "ser un líder no es ser el mejor en todo" y que cuando llegó al sillón presidencial lo "fácil" habría sido no tocar "el status quo" que había, en alusión a LaLiga, con otras entidades y "mirar a un lado y hacer un pacto por la paz". "Pero la paz no tiene que llegar por la sumisión", aseveró, reiterando que antes los "ataques" han elegido "el camino de la justicia y de la verdad".

"Soy muy feliz y estoy muy tranquilo con el trabajo que estamos haciendo, y no necesito palmaditas en la espalda. Voy a seguir por la misma línea porque creo que es mi obligación. Agradezco mucho el respaldo de todo el fútbol", sentenció.