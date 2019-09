Rubiales: "Quini fue un tío irrepetible, tenía un don especial"

Publicado 07/09/2019 14:45:23 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, destacó la figura del fallecido Enrique Castro 'Quini' en el día previo al homenaje que se le rendirá este domingo en el estadio El Molinón con motivo del partido entre la selección española y las Islas Feroe (20.45 horas).

Rubiales visitó este sábado el 'espacio Quini', un museo interactivo que recoge la vida del 'brujo' y saludar a su familia antes de que este domingo llegue el momento más especial. "Queremos rendir un homenaje a Quini porque significa todo. Es un emblema de la selección y por supuesto del fútbol asturiano. Nos lo quedamos por sus valores, por cómo hacía las cosas, por cómo era, por el grandísimo jugador que fue", dijo.

"Estamos muy honrados de poder contribuir a este fabuloso homenaje con nuestro granito de arena a la figura de Quini. Fue un tío irrepetible. Quini tenía un don especial, yo era pequeñín cuando él jugaba, nací en el 77, pero ha sido siete veces pichichi y un magnífico jugador", añadió sobre el césped del estadio sportinguista.

"Haberlo conocido en persona y haberlo visitado como delegado era increíble porque es una persona que te trataba de tú a tú habiendo sido un tío tan grande. Esto dice mucho de él. Es una obligación devolver mínimamente lo que ha dado al fútbol español", manifestó Rubiales.

El máximo responsable del fútbol español dijo que el museo de Quini es "muy chulo" y algo "atípico" porque "puedes tocar las camisetas que llevó, interactuar con las nuevas tecnologías y sentirse parte de un vestuario. "Le doy la enhorabuena al Sporting porque cómo lo ha realizado", espetó.

Por último, Rubiales -que cree que habrá una "gran entrada" este domingo, afirmó que el minuto de silencio que se guardará antes de jugar con Islas Feroe será "especial" porque también rendirá homenaje a Luis Enrique tras el fallecimiento de su hija pequeña. "Han sido cinco o seis meses muy duros. Lo que queda por delante es muy duro para Luis y su familia, siempre vamos a estar a su lado para lo que él requiera", finalizó.

ROBERT MORENO: "QUINI SIEMPRE SERÁ ÚNICO"

Por su parte, el seleccionador Robert Moreno también tuvo palabras para Quini. "Al llegar al museo te reciben con una frase suya. No lo voy a desvelar para que la gente venga a verlo, pero creo que no se puede resumir mejor lo que tener unos valores ejemplares no sólo en el fútbol, sino también en la vida", indicó.

"Ha sido muy bonito, le hemos dado todo nuestro cariño a su familia", añadió Moreno. "Pude estar dos o tres veces con él y la gente siempre tenía buenas palabras. Eso no es fácil. No tenemos que buscar a otro Quini. Hay que dejar que sea único, sólo va a haber uno en la historia y no se repetirá", agregó.

"Era un goleador, ahora es más fácil, pero marcar más de 20 goles por temporada en aquella época no tiene parangón. En mi anterior época lo pude disfrutar en el Barça y evidentemente en la selección ayudando a marcar goles y esto es algo que gusta a todo el mundo", finalizó el técnico.