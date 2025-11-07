Rubiales: "Yo no he trincado nunca, todo mi patrimonio es legal"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales afirmó que nunca ha "trincado" y todo su patrimonio "es legal", desmintió haber percibido comisiones del exfutbolista Gerard Piqué por la Supercopa de España en Arabia y que tenga propiedades en Cabo Verde o República Dominicana.

"Ha habido tanta suciedad vertida en medios de comunicación, diciendo falsedades como que tengo un equipo de béisbol en República Dominicana, que podría haber cogido parte de las comisiones de Gerard Piqué en el caso Supercopa, que tengo apartamentos en Cabo Verde o República Dominicana, y una villa de superlujo comprada con no sé qué dinero. Todo falso, todo mentira", dijo en su red social 'X'.

Así respondió Luis Rubiales, molesto por las declaraciones del presentador Andreu Buenafuente en el programa 'Futuro imperfecto' de TVE, en el que dijo que en noviembre publican un libro "tres de los más grandes pensadores" de la época: Mariano Rajoy, Rubiales y el rey Juan Carlos. "Es la generación del 25, a la que te despistas, trinco", apuntó el humorista.

Rubiales, quien pidió la rectificación de Buenafuente, recordó que se ha sometido a una inspección de la Agencia Tributaria Española, y que se demostró, según él, que todo su patrimonio es "legal", está comprado con el dinero que ha ganado en su trabajo y que ha declarado "cien por cien en España".

En este sentido, el exdirectivo de la RFEF y del sindicato AFE, inhabilitado por la FIFA hasta 2026 por el 'caso Hermoso', reiteró su inocencia. "Yo no he trincado nunca, yo soy un hombre honesto. Y rectificar es de sabios. Entonces, espero que rectifique", recalcó sobre el presentador y humorista.

Para evitar esas "falsedades", según él, Rubiales justificó la "necesidad" del lanzamiento de su libro 'Matar a Rubiales', editado por Última Línea y que saldrá a la venta el 13 de noviembre. En la obra el expresidente da su versión de los hechos sobre su salida de la RFEF tras haber sufrido, para él, la "mayor conspiración que haya conocido el fútbol español".

En sus más de 500 páginas, que incluyen fotografías y medio centenar de documentos, defiende que "con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial". El exfutbolista andaluz habla también sobre "si tuvo algo" que ver, según él, el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el de LaLiga, Javier Tebas o la influencia del mundo 'woke' en su dimisión.