Rublev remonta a Medjedovic para jugar su primera final en Barcelona

Andrey Rublev of Russia celebrates the victory against Tomas Machac of Czech Republic during the Quarter-finals tennis match of the Barcelona Open Banc Sabadell - Conde Godo 2026 Day 7 at Real Club de Tenis Barcelona on April 17, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista ruso Andrey Rublev ha ganado este sábado al joven serbio procedente de la fase previa Hamad Medjedovic por 3-6, 6-2 y 6-2 en casi dos horas de partido (1:58), en la primera semifinal del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó, en un duelo en el que el de Moscú, número 15 del mundo, fue a más para lograr su primera final en Barcelona y la primera final en lo que va de año 2026.

Rublev no empezó bien, desaprovechando las cinco bolas de rotura que tuvo, y no pudo romperle el saque a un serbio que, número 88 del mundo a sus 22 años, sí lo hizo para ponerse 2-4 arriba y ya no ceder hasta cerrar el primer set con 3-6 a su favor.

No obstante, el ruso, con vínculo estrecho con un RCTB-1899 ya que fue jugador del club que organiza este 73ª Trofeo Conde de Godó, se recuperó rápido y en el segundo set no dio tregua a Medjedovic. Rublev se puso 4-1 arriba de forma rápida, con un tenis sólido tanto en defensa como cuando le tocaba llevar la iniciativa, que fue en la mayoría de los puntos.

Y tras llevarse la segunda manga por 6-2, en la tercera y definitiva insistió en ese camino de éxito para repetir resultado, cerrar el partido y conseguir por primera vez en su carrera, a sus 28 años, poder jugar su primera final en el Barcelona Open Banc Sabadell en su octava participación en el torneo barcelonés.

Lo logró tras casi dos horas de remar en uno de los partidos más igualados del torneo, a excepción de un tercer set donde a Hamad Medjedovic le pasó factura el físico, visiblemente cansado tras venir de jugar la fase previa y disputar seis partidos esta semana.