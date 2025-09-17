Rudy Fernández, Valverde, Craviotto y Almudena Cid presentan los nuevos Productos Azules de Decathlon.

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exbaloncestista Rudy Fernández, el exciclista Alejandro Valverde, el palista Saúl Craviotto, el deportista español con más medallas olímpicas, y la gimnasta Almudena Cid presentan los nuevos 'Productos Azules' de la marca Decathlon, que ofrecen una equipación de calidad profesional a precio de principiante.

Empezar un deporte no tiene por qué ser complicado, caro ni requiere de la equipación de un profesional desde el primer día. Eso es lo que defiende la gama de Productos Azules de Decathlon, una propuesta que presenta una equipación deportiva de alta calidad, con el sello de recomendación de expertos, a precios asequibles para los que se lanzan con una nueva actividad deportiva.

Para presentar la nueva gama, la marca ha vuelto a contar con la participación de los deportistas Alejandro Valverde, Rudy Fernández, Saúl Craviotto y Almudena Cid, que ahora se enfrentan al reto de empezar desde cero en una disciplina completamente nueva.

Con su historia ligada a la gimnasia rítmica, Almudena Cid cambia de escenario y se lanza a descubrir nuevos deportes con la ilusión del primer día. En su selección no faltan propuestas para moverse y divertirse desde unos patines en línea hasta una máscara de snorkel Easybreath.

Tras una carrera dedicada al ciclismo profesional, Alejandro Valverde se atreve ahora con el deporte desde otra perspectiva: caminar, saltar, nadar y acampar. Su selección apuesta por la variedad y la sencillez, con básicos como una cuerda de saltar, un gorro de natación o una tienda de campaña.

Por su parte, Rudy Fernández, leyenda del baloncesto español, se atreve con nuevas disciplinas en las que lo importante es pasarlo bien desde el primer momento. Su selección incluye artículos pensados para explorar y compartir en familia desde una mochila nevera ideal para escapadas, una diana electrónica para retarse en casa y un balón de fútbol para jugar en cualquier parte con sus hijos.

Desde el ring hasta la piscina, pasando por el campo de fútbol o la cancha de baloncesto, los Productos Azules de Saúl Craviotto forman un conjunto versátil pensado para quienes disfrutan explorando diferentes deportes de alta intensidad. Incluye guantes de boxeo, botas de fútbol, gafas de natación y una camiseta de baloncesto.