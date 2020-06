Rufete: "Estoy aquí para que demos la cara hasta el final"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del RCD Espanyol, Francisco Rufete, aseguró darán "la cara hasta el final de temporada" pese a la dificultad del reto que afronta el cuadro perico, colista en Primera División, antes de recibir al Real Madrid este domingo (22 horas) tras la destitución de Abelardo de forma sorprendente en la previa del encuentro.

"Espero que los jugadores compitan convencidos de las posibilidades que tienen. Que el equipo sea sólido, ordenado y que tenga confianza. Que estemos dentro del campo con la mentalidad de que podemos ganar. Estoy aquí para trabajar duro. Estoy aquí para, suceda lo que suceda, demos la cara hasta el final. Estoy convencido de que dando la cara tendremos más posibilidades de conseguirlo", indicó Rufete en rueda de prensa.

"Mi reto es que los jugadores piensen que no son inferiores al Real Madrid. La clasificación no me importa. Hay que apretar los dientes, pero hemos de disfrutar. Vamos a salir con el convencimiento de competir", añadió el nuevo técnico espanyolista.

Además, Rufete explicó que el staff técnico que le acompañará estará formado "por personas que están en el club" y desvela que "Tamudo también estará" con él. "Ahora sólo pensamos en ir a por este partido dando el 100 por 100", espetó Rufete, que aseguró que ocupará el puesto hasta "final de temporada". "Es una decisión de club y yo he dado el OK".

"Voy a trabajar para que los aficionados se sientan orgullosos de lo que vean. A los jugadores les he dicho que para jugar al fútbol hay que disfrutar de tu profesión y respetarla. ¡No sé moverme en otro contexto!", sentenció Rufete, que recordó que apostó por la contratación de Abelardo para la salvación. "Le he apoyado hasta el final. Le he llamado y le he dado un abrazo, pero hay decisiones que se toman más arriba de lo que es un cargo", finalizó.