Rufete: "No contemplamos nada más que estar en Primera"

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Fútbol Profesional del RCD Espanyol, Francisco Joaquín Pérez Rufete, ha asegurado que la entidad no contempla ningún otro escenario que seguir en LaLiga Santander el próximo curso, sea por ganárselo en los terrenos de juegos o, en caso de no poder concluir la temporada, que no haya descensos, y que lo defenderán "al mil por mil" pese a las palabras hace unos días de Javier Tebas.

"Respeto a todo el mundo aunque en ocasiones no comparto opiniones. Nos debemos a nuestra afición y a la historia del Espanyol. No contemplamos nada más que estar en Primera. Para eso hemos preparado estos días el retorno", aseguró Rufete este martes en rueda de prensa 'online'.

El directivo respondió así al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que hace unos días declaró que habría descensos aunque no se reanudara la competición, y reafirmó que no tienen en mente otro plan, pese a ser colistas actualmente, que no sea seguir en la máxima categoría.

"El único plan que tenemos es seguir en Primera y lo defenderemos al 1000 por 1000. No hay que precipitar ningún acontecimiento, ni siquiera decidir qué sucedería si no se juega, porque puede haber muchas sorpresas en una situación que controlamos muy poco", argumentó.

En caso de no poder jugar, no quiso hacer vaticinios ni comentar si irían a los juzgados para evitar un descenso no deportivo. "Si no se puede jugar veremos también cómo acaba. Nadie nos va a poder decir lo que tenemos que hacer porque vayamos últimos. Porque nos quedan 11 partidos y una historia muy grande. No nos callaremos por ir últimos", aventuró.

"Nosotros sabemos que nos jugamos mucho, seguimos teniendo la responsabilidad en una situación crítica. Si volvemos a competir, nuestro punto de partida va a estar por encima del óptimo. Si salimos al campo, lo haremos con el convencimiento de que vamos a estar en Primera División", reiteró Rufete.

Por otro lado, sobre los diez casos positivos de coronavirus en la plantilla --ocho jugadores y dos miembros del cuerpo técnico--, el exjugador confirmó que las sensaciones en los infectados "son normales". "En toda esta fase 1 de trabajo podremos ver si les va a costar más que a los demás coger la forma", comentó al respecto del inminente regreso individual a los entrenamientos.

"Hay dos fases, una es entrenar y otra es competir. Iremos paso a paso, sobre todo por el riesgo de tener esos ocho jugadores. Tenemos la obligación de saber muy bien cómo empiezan y cómo siguen su progresión. La sensación a día de hoy es buena", celebró.

Lo que no evitará nadie es someterse a una pretemporada antes de poder volver a la competición. "Los que no lo han pasado deben hacer una batería de pruebas, es como volver a una pretemporada. Nuestros servicios médicos trabajan para asegurarnos de poder hacer cualquier test fuera de lo normal", afirmó.

"No va a ser fácil, porque los jugadores están acostumbrados a hacer muchas cosas en el campo de fútbol, y ahora habrá novedades, físicas y sanitarias. No le podemos dar normalidad a algo que no la tiene", matizó Rufete sobre una vuelta al fútbol alejada de las rutinas habituales, con entrenamientos individuales, primero, y bajo restricciones sanitarias.

El director de Fútbol Profesional, por otro lado, dejó claro que el fútbol necesita a su afición. "La historia del fútbol es con toda nuestra gente. La frase de 'jugador número 12' o que 'una afición puede ganar un partido' es por algo. Nos vamos a encontrar en un nuevo contexto en el mundo del fútbol y del deporte", se sinceró.