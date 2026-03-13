Ruggeri: "Simeone me gusta mucho porque te empuja a no conformarte nunca"

Archivo - Matteo Ruggeri of Atletico de Madrid looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Atletico de Madrid at Anoeta on January 4, 2026, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista italiano Matteo Ruggeri, defensa del Atlético de Madrid, ha elogiado a su entrenador, Diego Pablo Simeone, "porque empuja a no conformarte nunca" y también "a superar cualquier obstáculo y a seguir a pesar del cansancio".

Ruggeri protagonizó 'La Pregunta Mahou' en la víspera de enfrentarse al Getafe CF en la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Durante dicha entrevista, organizada por la empresa cervecera oficial del Atlético, repasó sus primeros meses en el club y las novedades para ése y otros partidos.

"Para mí es un sueño hecho realidad, porque jugar en un club de esta dimensión es el sueño de cualquier niño. Es un sueño cumplido y espero estar aquí mucho tiempo", indicó el zaguero italiano, titular habitual en los onces del 'Cholo' Simeone a pesar de un inicio de curso dubitativo.

"Estoy a un muy buen nivel, pero en la Atalanta y cuando era pequeño me enseñaron a no conformarme. El objetivo es seguir mejorando, dar muchas asistencias y jugar cada partido al máximo para continuar progresando", aseveró.

Luego Ruggeri declaró que "se puede conseguir algo histórico esta temporada", habiendo alcanzado ya la final de la Copa del Rey Mapfre, que los colchoneros jugarán ante la Real Sociedad el 18 de abril en La Cartuja (Sevilla). "Con el grupo y los jugadores que tenemos, creo que podemos construir algo grande. El objetivo es ganar algún trofeo", apostilló.

Además, destacó a un recién fichado. "Lookman y yo nos entendemos muy bien tras haber jugado juntos un par de años en Bérgamo. Hay un gran entendimiento entre nosotros, y su llegada me ha dado un plus. Estoy muy contento, porque es un jugador buenísimo y una persona fantástica", dijo.

Respecto a Simeone, el jugador italiano fue claro: "Me gusta mucho porque te empuja a no conformarte nunca. Incluso cuando vas ganando, como la otra noche que íbamos 4-0 contra el Tottenham. Es un entrenador que te empuja a superar cualquier obstáculo y a seguir a pesar del cansancio".

Por último, Ruggeri alabó a los azulones. "Será un partido que no debemos infravalorar porque el Getafe es un buen equipo. Estoy seguro de que, con nuestras características, si jugamos a nuestro nivel y con la mentalidad correcta, podremos hacer el partido que queremos y ganarlo", zanjó.