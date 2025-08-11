Rummenigge defiende la celebración del Mundial de Clubes ante "salarios cada vez más altos"

MÚNICH, 11 Ago. (dpa/EP) -

El exfutbolista alemán Karl-Heinz Rummenigge pidió no exagerar la carga adicional de partidos que supone el Mundial de Clubes para los futbolistas profesionales, ya que si estos "exigen salarios cada vez más altos", es necesario "buscar fuentes de ingresos adicionales", y este torneo "solo se celebra cada cuatro años".

"Como jugador, me habría encantado participar en un torneo así. Claro que esta temporada traerá más partidos debido al Mundial de Clubes, pero también hay que decir que este torneo solo se celebra cada cuatro años", declaró el miembro del consejo de administración del Bayern Múnich en una entrevista que publica este lunes el semanario deportivo 'Kicker'.

El dos veces ganador del Balón de Oro apuntó que "muchos jugadores, junto con sus agentes" han contribuido a esta situación y se "han tendido ellos mismos la trampa". "Exigen salarios cada vez más altos, lo que obliga a los clubes a buscar fuentes de ingresos adicionales. Por eso están surgiendo nuevos formatos", explicó Rummenigge, que cree que esta "poca disposición" de los futbolistas a renunciar al salario "es una contradicción que también debería identificarse claramente".

El doble campeón de Europa con el Bayern considera que "de otro modo, muchos jugadores internacionales habrían jugado la Copa Confederaciones en Estados Unidos, sin ningún valor añadido para el club", mientras que ahora, el campeón alemán "ha podido proyectarse a nivel mundial, ganar nuevos aficionados y también beneficiarse económicamente". "Vale la pena mirar más allá de las fronteras de vez en cuando", declaró el exjugador germano.

Rummenigge destacó que los tres equipos europeos y el sudamericano que llegaron a semifinales "reflejan bien la realidad del fútbol mundial". Además, él mismo reconoce que siguió el torneo con gran interés y que disfrutó "mucho" de la competición.

Por otro lado, no le sorprendió que Alemania "volviera a erigirse como el campeón mundial de la crítica". "Los índices de audiencia aquí en televisión seguían siendo buenos, con una amplia aprobación, especialmente entre el público más joven", afirmó el exfutbolista de 69 años.

Por último, su percepción también cambió positivamente sobre el terreno, ya que "las ventas de camisetas del Bayern en Estados Unidos se multiplicaron por siete", lo que considera "otro efecto positivo del torneo" disputado en Estados Unidos.