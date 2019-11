Rusia avisa que la baja de Medvedev en la Davis no les "perjudica mucho" y Croacia se ve "con opciones"

Publicado 17/11/2019 17:27:50 CET

Tenis/Davis.- Rusia avisa que la baja de Medvedev en la Davis no les "perjudica - DAVIS CUP MADRID FINALS

El capitán del equipo ruso de Copa Davis, Shamil Tarpischev, admitió que Daniil Medvedev era uno de los mejores jugadores con los que contaba para la disputa a partir de este lunes de las Finales de Madrid, pero dejó claro que su baja no les iba a "perjudicar mucho" porque tiene buenas alternativas, mientras que su homólogo de Croacia, Franko Skugor, opinó que tendrán "opciones" pese a la baja de Marin Cilic y de haber quedado en un duro grupo que completa la anfitriona España.

"Daniil era uno de los jugadores más potentes del equipo, pero no creo que el que no esté aquí nos vaya a perjudicar mucho porque tenemos un gran equipo y estamos preparados para luchar con los chicos que tenemos", avisó Tarpischev en rueda de prensa.

El veterano capitán ruso confirmó que se enteró de la baja de su número uno tras la derrota de este en las Finales de la ATP ante Alexander Zverev. "Hablamos varias veces. En la primera parecía que estaba hablando con la calentura del momento y le dije que se lo tomase con calma y que hablaríamos al día siguiente", indicó. "Pero me dijo que se sentí devastado y que no se sentía listo para ayudar ni se veía mejor que otro compañero porque no estaba listo", añadió.

El responsable del equipo ruso habló también del nuevo formato y opinó que, en relación con el anterior, era "un poco como comparar el ajedrez clásico con otro tipo". "Cuando juegas al mejor del tres sets el rol del capitán no es tan importante y este nuevo formato ayuda a los mejores del ranking y al país donde se celebra", remarcó, admitiendo de todo modos que era "un buen formato" y que la gente se iba a "divertir en este festival del tenis".

También compareció ante los medios Franko Skugor, casi improvisado capitán de Croacia tras la destitución de Zelkjo Krajan. "La federación no estaba muy contenta con su trabajo y los jugadores estamos de acuerdo por su trabajo durante todo el año porque ser capitán no es serlo solo esta semana sino un trabajo de todo el año. He cogido su puesto para esta Copa Davis y ya veremos lo que pasa", declaró.

"No es un trabajo fácil, es la primera vez que lo hago y no es la situación perfecta. Marin (Cilic) está lesionado y su baja significa mucho porque somos un país pequeño y no tenemos tantos jugadores para elegir, pero venimos con chicos jóvenes que lo están haciendo bien y que ganarán un poco de experiencia, y también tenemos un doble fuerte. Creo que tenemos nuestras opciones", afirmó.

Skugor reconoció igualmente que con este nuevo formato se pierde algo "el espíritu de la Davis". "Croacia no tiene grandes torneos para que podamos jugar delante de nuestra gente y en este sentido no es quizá la mejor solución, pero hay otra ventajas como que no nos vamos a pasar ocho semanas para ganarla que hacerlo sólo en diez días", expresó.