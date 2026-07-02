Russell acecha al líder Antonelli en el clásico Silverstone

63 RUSSELL George (gbr), Mercedes AMG F1 Team W17, action 12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026, 7th round of the 2026 Formula One World Championship from June 12 to 14, 2 - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 celebra este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña, novena prueba del Mundial en el circuito de Silverstone, con el piloto local George Russell (Mercedes), a la caza de su compañero y líder, el italiano Kimi Antonelli, en el regreso del formato al sprint con Red Bull buscando asentar su mejoría y Ferrari, con el deseo de alejar las dudas, mientras Carlos Sainz y Williams esperan dar un paso adelante, al contrario que Fernando Alonso y Aston Martin.

El 'Gran Circo' afronta la segunda carrera del triplete consecutivo en Europa con la lucha por el título más apretada que hace una semana. En Austria, Russell logró una sólida victoria después de una sequía de seis Grandes Premios -desde su triunfo inaugural en Australia-. El inglés se hizo con la 'pole' el sábado y controló su posición de privilegio para subirse a lo más alto, aprovechando también la mala fortuna de Antonelli con los coches de seguridad y los pasos por 'boxes'.

Su segundo triunfo del año le sitúa a 40 puntos (131) en la general de su compañero de escudería y líder del campeonato (171), que se subió al tercer escalón del podio en Red Bull Ring, ya que no pudo batir al neerlandés Max Verstappen, que aguantó con personalidad las intentonas del italiano en la última vuelta. Tras dos fines de semana sin el premio del primer puesto, el joven piloto intenta romper su mala dinámica en un circuito en el que no logró terminar la pasada temporada por un incidente con Isack Hadjar.

Y es que el GP en 2025 fue caótico por la aparición de la lluvia. Hubo doblete de McLaren con triunfo del inglés Lando Norris y el alemán Nico Hülkenberg fue tercero con su Kick Sauber. Un panorama que no parece repetible este año, porque no se esperan chubascos, en el regreso del formato Sprint, la segunda vez en la historia de la F1 en Silverstone y la cuarta de la temporada.

En Silverstone, Red Bull y Verstappen buscan mantenerse en los puestos delanteros tras ese impulso en 'casa', aunque llega a un trazado en el que solo ha vencido en una ocasión, en 2023, con un RB19 muy superior al resto. Los de la marca de bebidas energéticas deben consolidar las mejoras, aunque quizá este no sea el mejor circuito.

Todo esto mientras se rumorea con un acercamiento con McLaren por parte del tetracampeón. Pero en el equipo de Woking se intentan desmarcar, centrados en dar ese paso adelante que no terminan de dar en este primer tercio de temporada, con solo cuatro podios entre sus dos pilotos. Además, estarán apoyados por los aficionados locales, con un Norris que encadena tres GP en Silverstone subiéndose al 'cajón'.

Aunque Silverstone será un verdadero test para Ferrari. La escudería italiana parecía ir enserio a por el Mundial con el triunfo del inglés Lewis Hamilton en Barcelona, pero Austria no fue la prolongación del optimismo esperada y generó más dudas en el 'Cavallino Rampante'. El heptacampeón pudo aguantar en una quinta plaza que le mantiene tercero en el Mundial, con 125 puntos, y ahora quiere resarcirse en 'casa'.

Hamilton llega a tierra prometida, un trazado en el que posee el récord de victorias (9) muy por delante del resto, y donde en 2024 rompió su peor racha sin ganar: 56 carreras y 945 días, desde el Gran Premio de Arabia Saudí 2021. A su lado, el monegasco Charles Leclerc, que quiere olvidar el caos en Silverstone de los dos últimos y parecerse a ese piloto que rozó aquí el triunfo en 2021 y donde suma tres podios.

Para los españoles, el trazado inglés presenta escenarios dispares. Y es que Williams, también equipo británico, trae mejoras para optimizar el peso del monoplaza y darle una oportunidad a Carlos Sainz de abandonar la zona trasera. En Austria, el madrileño no pudo acabar por un problema eléctrico en su monoplaza, y ahora vuelve al circuito donde firmó su primer triunfo en la F1 en 2022.

Mientras que Fernando Alonso, que posee dos victorias en Silverstone, afronta otro calvario en un circuito de curvas rápidas en el que será complicado recargar la batería. Hasta Hungría no se esperan novedades positivas en Aston Martin, que espera encontrar puntos positivos, aunque el último puesto del asturiano en Red Bull Ring no es muy halagüeño.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA 2026:

-Viernes 3 de julio.

Entrenamientos Libres 1 13.30.

Calificación al Sprint17.30.

-Sábado 4.

Carrera al Sprint 13.00.

Calificación 17.00.

-Domingo 5.

Carrera16.00.