Russell comienza la caza a Antonelli con un triunfo en Austria ante Verstappen

63 RUSSELL George (gbr), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Austrian Grand Prix 2026, 8th round of the 2026 Formula One World Championship from June 26 to 28, 2026 on the Red Bull Ring, in Spielberg, Austria - Photo Eric Alonso / DPPI - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha logrado una sólida victoria este domingo en la carrera del Gran Premio de Austria, octava prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que resistió el acoso en las últimas vueltas del líder Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) ha terminado último y Carlos Sainz (Williams) no pudo acabar por un problema eléctrico en su monoplaza.

En Red Bull Ring, Russell, el más listo de la clase en la polémica clasificación del sábado, controló sin problemas la carrera para atar su segundo triunfo del año, que le sitúa a 40 puntos (131) en la general de su compañero de escudería y líder del campeonato (171), que se subió al tercer escalón del podio después de que Verstappen sobreviviese a sus ataques en la última vuelta.

Todo en otro fin de semana dramático para los pilotos españoles. Sainz se despidió de la lucha en la vuelta 25, cuando su coche se quedó parado en la vuelta principal por un problema eléctrico, mientras que Alonso terminó último entre los 18 pilotos que lograron concluir la carrera tras otra actuación lastrada por una sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el 'pitlane'.