Russell firma la primera pole y Fernando Alonso saldrá decimoséptimo en Australia

63 RUSSELL George (gbr), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026, 1st round of the 2026 Formula One World Championship from March 6 to 8, 2026 on the Albert Park Circuit, in Melbourne, Australia - Pho - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha conquistado este sábado la pole para la carrera del Gran Premio de Australia, primera cita del Mundial de Fórmula 1, en una sesión de clasificación en la que el español Fernando Alonso (Aston Martin) rozó la Q2 y saldrá decimoséptimo y en la que Carlos Sainz (Williams) ni siquiera pudo rodar y empezará desde la penúltima posición.

En el inicio de la nueva era del 'Gran Circo', Mercedes demostró su superioridad, situando a sus dos pilotos en la primera fila de la parrilla. De hecho, Russell dominó todas las tandas de la calificación e impuso un mejor tiempo de 1:18.518 para asegurarse la pole por delante de su compañero, el italiano Kimi Antonelli. Ambos fueron los únicos capaces de bajar del 1:18 en Melbourne.

Por detrás, en la segunda línea del Circuito de Albert Park, arrancarán el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el monegasco Charles (Leclerc), que acabaron a siete décimas del 'poleman', con los dos McLaren, los del australiano Oscar Piastri y el vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris, partiendo quinto y sexto, respectivamente.

El británico Lewis Hamilton (Ferrari), el neozelandés Liam Lawson (RB), el también británico Arvid Lindblad (RB) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) completaron el 'Top 10', y el tetracampeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) arrancará vigésimo, desde el fondo de la parrilla, después de sufrir un accidente al final de la Q1 al perder el control de su monoplaza en la curva 1.

Mientras, Alonso vio algunos brotes verdes después de un inicio de fin de semana infausto. El asturiano trató de sacar lo máximo del AMR26 y del motor Honda e incluso se situó en puestos de Q2 a falta de unos segundos para la conclusión de la primera tanda, pero la mejora del crono del argentino Franco Colapinto (Alpine) le relegó a la decimoséptima posición de salida.

Peor le fueron las cosas al madrileño Carlos Sainz, que vio cómo el Williams se le detenía durante los Libres 3, en los que no pudo completar ni una sola vuelta. El problema le impidió salir a clasificar y comenzará penúltimo, solo por delante de otro coche gafado, el Aston Martin del canadiense Lance Stroll.