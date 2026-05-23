Russell gana la Sprint en Canadá pese al empuje de su compañero Antonelli

22 May 2026, Canada, Montreal: British Formula One driver George Russell of Mercedes team races during a practice session ahead of the Formula One Grand Prix of Canada at Circuit Gilles-Villeneuve. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés George Russell (Mercedes) ha ganado este sábado por delante del también inglés Lando Norris (McLaren) la Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, quinta prueba del Campeonato del Mundo, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) ha sido décimo y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) ha abandonado a pocas vueltas de la conclusión.

En el Circuito Gilles Villeneuve, la salida de esta carrera corta fue muy limpia y solo destacó el adelantamiento del inglés Lewis Hamilton (Ferrari) al australiano Oscar Piastri (McLaren) para situarse cuarto, pero de modo provisional porque el 'aussie' recuperó más tarde ese lugar.

De hecho, incluso Hamilton cayó finalmente a la sexta posición porque fue rebasado por su compañero de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc. También hubo cierto pique entre otros compañeros de escudería, en este caso en la lucha por el triunfo, pues el italiano Kimi Antonelli apretó al Mercedes de Russell nada más empezar la vuelta 6 de las 23 en total.

No obstante, el italiano erró su cálculo y su pasada de largo provocó que Russell volviera a ponerse de inmediato en el liderato que ostentaba tras haber salido desde la 'pole'. Quizá aún contrariado, Antonelli tuvo otro fallo en la siguiente vuelta y Norris aprovechó para quitarle esa segunda plaza que el vigente campeón del mundo ya nunca más soltó.

Y eso que Antonelli insistió y lo achuchó en la última vuelta, pero se conformó con el tercer escalón del podio mientras veía vencer a Russell. Respecto a los españoles, Sainz aguantó sin sustos reseñables el décimo puesto desde la que había inciado la Sprint y Alonso abandonó debido a problemas mecánicos en su nada fiable coche de este año.