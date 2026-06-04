Russell Wilson, ganador de la Super Bowl en 2014, anuncia su retirada

Archivo - Russell Wilson (3) QB of Denver Broncos during the NFL International Series match between Jacksonville Jaguars and Denver Broncos on October 30, 2022 at Wembley Stadium in London, England - Photo Jason Brown / ProSportsImages / DPPI - JASON BROWN / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'quarterback' Russell Wilson anunció este miércoles su retirada deportiva a los 37 años y con la Super Bowl conquistada con los Seattle Seahawks en 2014 como gran éxito de una larga carrera de 14 temporadas en la NFL.

En un vídeo en sus redes sociales de algo más de tres minutos de duración, Wilson da "las gracias" a un deporte al que estará "eternamente agradecido" y confirmó que la próxima temporada iniciará un "nuevo capítulo con CBS Sports y NFL Today" como analista. "Me siento muy afortunado de poder seguir haciendo lo que más me gusta: estar cerca del mejor deporte del mundo", afirmó.

En el vídeo, que incluía momentos destacados de su carrera, dio las gracias a sus compañeros de equipo, amigos y familia, y expresó un agradecimiento especial a Pete Carroll, el que fuera su entrenador en los Seahawks, donde pasó 10 temporadas. "Gracias por dar una oportunidad a un chico joven y negro de Richmond, al que le dijeron que era demasiado pequeño para triunfar en la NFL", remarcó.

Además de su larga estancia con los Seahawks, con los que ganó la Super Bowl XLVIII disputada en febrero de 2014 ante los Denver Broncos (43-8), Wilson también jugó en los Denver Broncos, los Pittsburgh Steelers y, por último, en los New York Giants, donde expiró su contrato al final de esta pasada campaña. Pone fin a su carrera con 46.966 yardas de pase, 353 'touchdowns', 114 intercepciones y 10 selecciones al Pro Bowl.

Para la NFL, Wilson "fue uno de los 'quarterbacks' más peligrosos de la liga durante su primera década en la NFL, ganándose el puesto de titular de los Seahawks como novato de tercera ronda en 2012 y sin mirar atrás", siendo pieza clave ofensiva de los Seahawks y su conocida defensa la 'Legion of Boom'.

Al año siguiente de ganar la Super Bowl, volvió a disputarla y una intercepción a falta de segundos y a escasos metros de la línea de anotación le dio la victoria a los New England Patriots de Tom Brady, cuando todo el mundo pensaba que la jugada sería para el corredor Marshawn Lynch.