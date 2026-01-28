Rybakina acaba con el sueño de Swiatek y se cita con Pegula en semifinales del Abierto de Australia

28 January 2026, Australia, Melbourne: Elena Rybakina of Kazakhstan celebrates match point during the women's quarterfinals against Iga Swiatek of Poland on day 11 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne. Photo: James - James Ross/AAP/dpa

La tenista kazaja Elena Rybakina se impuso (7-5, 6-1) este miércoles a la polaca Iga Swiatek y se citará con la estadounidense Jessica Pegula, verdugo de su compatriota Amanda Anisimova, en la segunda semifinal del cuadro femenino del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.

Rybakina, quinta cabeza de serie y finalista en Melbourne en 2023, acabó con el intento de seguir aspirando a completar el 'Grand Slam' de la número dos del mundo, que continúa con su pequeña maldición en el primer 'grande' del año donde todavía ni siquiera ha podido alcanzar la final.

La kazaja, campeona de Wimbledon en 2022 y actual 'maestra' del circuito, volvió a cruzarse en el camino de Swiatek como en las pasadas Finales de la WTA, aunque en esta ocasión no necesitó remontar y se llevó el billete a la penúltima ronda tras un encuentro donde la polaca estuvo excesivamente errática y poco sólida con su segundo servicio.

Tras un inicial intercambio de 'breaks' y con Rybakina salvando un 0-40, en lo que serían las últimas opciones de rotura para la segunda cabeza de serie en todo el encuentro, las cosas se igualaron y se impusieron los servicios hasta los juegos decisivos. Ahí, con 6-5 a su favor, Swiatek no pudo sujetar su servicio y lo cedió junto al primer set en lo que sería el principio del final porque su rival se vino arriba, rompió pronto y no le dio ya ninguna opción en el segundo.

En las semifinales, la tenista kazaja se topará con Jessica Pegula, que se llevó el duelo estadounidense con su compatriota Amanda Anisimova en dos mangas por 6-2, 7-6(1) y después de haber estado 3-5 abajo en el segundo para romper su barrera en el 'Grand Slam' australiano donde su tope eran los cuartos de final en 2021, 2022 y 2023.

La sexta cabeza de serie dominó con autoridad el primer parcial, donde estuvo muy firme con su saque, pero en el segundo se encontró con más resistencia de la cuarta favorita, que logró por fin el 'break' en el octavo juego para colocar el 5-3 y servicio. Pero no lo aprovechó y aunque aún tuvo fuerzas para devolverle la moneda a Pegula con 6-5 abajo y servicio para su compatriota, terminó cayendo de forma clara en el 'tie-break'.