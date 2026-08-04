Saba Sazonov refuerza la defensa del Getafe CF

Archivo - August 25, 2024, Torino, Italia: Torino’s Saba Sazonov during the Serie A soccer match between Torino and Atalanta at the Stadio Olmpico Grande Torino in Turin, north west Italy - Sunday, August 25, 2024. Sport - Soccer . (Photo by Marco - Europa Press/Contacto/Marco Alpozzi - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa central georgiano Saba Sazonov fichó este martes por el Getafe CF firmando por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, después de finalizar su contrato con el Torino FC italiano, según comunicó la entidad madrileña.

Sazonov se incorporará a la disciplina del Getafe para reforzar la zaga de cara a una temporada ilusionante en la que el combinado madrileño disputará, el 20 y 27 de agosto, la ronda clasificatoria de la Conference League. "La llegada del central supone un importante refuerzo para el conjunto dirigido por José Bordalás, que suma juventud, físico y proyección a su línea defensiva", destacó el comunicado.

El georgiano, de 24 años, se formó en las categorías inferiores del Zenit de San Petersburgo ruso, con el que debutó en el fútbol profesional y conquistó el título de liga nacional, antes de continuar su progresión en el Dinamo de Moscú.

Su rendimiento le abrió las puertas del fútbol italiano en 2023 con su traspaso al Torino FC, y posteriormente acumuló experiencia en la Serie A durante su etapa como cedido en el Empoli. Paralelamente, ha sido internacional absoluto con la selección de Georgia.