El Sabadell-Andorra, suspendido por la alerta roja por lluvias extremas en Barcelona

Estadi de la Nova Creu Alta - CE SABADELL

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido de la octava jornada de LaLiga Hypermotion entre el CE Sabadell y el FC Andorra, previsto para este sábado a las 18.30 horas en el Estadi de la Nova Creu Alta, ha sido suspendido por la alerta roja decretada en Cataluña por lluvias extremas, ha confirmado LaLiga.

"El CE Sabadell- FC Andorra, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Hypermotion, que se debía disputar hoy a las 18.30 horas, ha sido suspendido debido a la imposibilidad de jugar por las condiciones meteorológicas. La fecha y hora del encuentro serán anunciados próximamente", señaló la patronal en redes sociales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretado este sábado la alerta roja por lluvias torrenciales de hasta 200 litros durante todo el día en Cataluña. El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta ante la previsión de lluvias y tormentas en la ciudad durante las próximas horas.