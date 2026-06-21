El Sabadell lamenta y rechaza las "expresiones dirigidas" contra Pedro Sánchez

Archivo - Diego Fuoli, CE Sabadell - Marc Gonzalez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CE Sabadell FC lamentó y rechazó los cánticos que alentó su portero Diego Fuoli contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración institucional del ascenso del club catalán a LaLiga Hypermotion.

"El CE Sabadell FC lamenta y rechaza los hechos ocurridos durante la celebración institucional del ascenso en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell. Durante el acto se produjeron expresiones dirigidas contra el presidente del Gobierno de España impropias de un acto institucional, que no representan los valores ni el espíritu de la entidad", dijo el club comunicado oficial.

Durante la celebración de este sábado, el portero Fuoli arengó a los asistentes --"yo voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que salga"--, para responder a un "Pedro Sánchez...": "hijo de puta", dijeron muchos de los presentes bajo el balcón del Ayuntamiento, ante la aprobación del meta del Sabadell.

El propio Fuoli escribió en redes sociales sus "disculpas" por dejarse llevar en "la euforia del momento", y el Sabadell también recordó que en su "esencia" están el "respeto, inclusión y convivencia". "El Sabadell es un club deportivo, plurar y abierto, parte de una ciudad diversa e integradora. Somos un club de todos. Aficionados, socios, trabajadores y colaboradores de sensibilidades muy diversas", recordó.

"Una celebración que debía servir para compartir la alegría de un éxito colectivo no debería haberse visto acompañado de manifestaciones de esta naturaleza. La euforia del momento no puede hacernos perder de vista los principios de respeto y convivencia que deben presidir cualquier acto público, y muy especialmente un acto de carácter institucional", añadió.