Sabalenka: "El 2025 fue un año de muchos altibajos y muchas lecciones duras"

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka durante la gala de entrega de los Laureus World Sports Awards 2026 que se celebran en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). Madrid se convierte nuevamente en el epice - José Oliva - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka no esconde que la de 2025 fue una temporada "de muchas lecciones duras" que terminó bien al acabar como número uno del mundo y que esta quiere intentar "hacer algo grande" en Roland Garros y Wimbledon, los dos 'Grand Slams' que le faltan.

"Es una locura recibir este premio, hay tantas mujeres fuertes, poderosas e increíbles que hacen cosas inspiradoras. La de 2025 fue una temporada de muchos altibajos, de muchas lecciones duras, pero al final de la temporada logré conseguir mi trofeo, terminar la temporada como número uno del mundo. Estoy muy agradecida y honrada de estar aquí y también de recibir este hermoso trofeo", apuntó Sabalenka a los medios tras ganar el Laureus a la 'Mejor Deportista' de 2025.

De momento, para la de Minsk "esta temporada también está siendo increíble". "No puedo quejarme en absoluto. Al ir a Roland Garros y a Wimbledon sólo quiero asegurarme de que cada vez compita en esos hermosos estadios y antes esos fans increíbles, darles mi mejor tenis y también mi mejor pelea. Haré todo lo posible para lograr algo grande allí", advirtió.

"Siempre ha sido mi objetivo inspirar a la próxima generación y ser un gran ejemplo para ellos. Siempre quise ser esa inspiración para los niños pequeños, creo que ese es nuestro futuro y en eso tenemos que centrarnos. Si me admiran, significa mucho para mí y por eso intento ser divertida y trato de mostrarles que fuera de tu deporte tienes que hacer cosas que te traigan alegría para que mentalmente seas más saludable y más feliz como persona para que luego puedes lograr lo que quieras en tu deporte", sentenció Sabalenka.