Sabalenka advierte a los 'Grand Slams' de que podría haber un boicot de jugadores debido a los premios

05 May 2026, Italy, Rome: Belarusian tennis player Aryna Sabalenka in action during a training session at the Italian Open tennis tournament at Foro Italico. Photo: Domenico Cippitelli/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa - Domenico Cippitelli/LiveMedia-IP / DPA

ROMA, 5 May. (dpa/EP) -

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número 1 del ranking de la WTA, ha avisado a los torneos del 'Grand Slam' de que podría haber un boicot de jugadores y jugadoras debido a su "profunda decepción" por el premio en metálico que se les otorgará en el próximo torneo de Roland Garros.

Un grupo de 20 destacados tenistas, incluida Sabalenka y el italiano Jannik Sinner, actual número 1 del ranking de la ATP, difundió el pasado domingo un comunicado expresando esa "profunda decepción" por los premios que dará el Abierto de Francia cuando concluya a finales de este mes.

El mismo grupo de jugadores ya tomó medidas el año pasado con una carta dirigida a los 'Grand Slams', pero no han visto avances. Afirman que los premios en metálico representarán menos del 15% de los ingresos de Roland Garros este año --muy por debajo del 22% que reclaman--, mientras que los jugadores también están descontentos por la falta de respuesta a sus demandas de inversión en programas de bienestar y mayor representación.

"Siento que el espectáculo depende de nosotros", declaró Sabalenka este martes a la prensa desde Roma. "Siento que sin nosotros no habría torneo y no habría ese entretenimiento. Siento que, sin duda, merecemos que nos paguen un porcentaje mayor", apostilló la bielorrusa.

"¿Qué puedo decir? Solo espero de verdad que, con todas las negociaciones que estamos llevando a cabo, lleguemos en algún momento a la decisión correcta, a una conclusión con la que todos estén contentos", agregó.

Cuando se le preguntó si considerarían boicotear los torneos si no se satisfacen sus demandas, la bielorrusa fue tajante: "Creo que en algún momento lo boicotearemos". "Creo que esa va a ser la única forma de luchar por nuestros derechos", subrayó la actual nº 1 del ranking de la WTA.

La polaca Iga Swiatek, nº 3 del mundo, también firmó esa declaración. "Creo que hemos sido bastante razonables en cuanto a nuestra propuesta y a conseguir una parte justa de los ingresos", afirmó al respecto.

"Creo que el aumento del premio en metálico no es exactamente lo que queríamos, porque el porcentaje de los ingresos está bajando", apuntó. Sin embargo, la polaca no llegó a sumarse a Sabalenka en ese apoyo a un hipotético boicot, calificando la idea de "un poco extrema".