Sabalenka derrota a Pegula y defenderá su título del US Open frente a Anisimova

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha derrotado este jueves a la estadounidense Jessica Pegula (4-6, 6-3 y 6-4) en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, logrando el pase a la final en la que defenderá el título logrado el año pasado, midiéndose a la norteamericana Amanda Anisimova, quien derrotó a la japonesa Naomi Osaka por 7-6, 6-7 y 3-6.

La número uno del mundo luchará este sábado por lograr el cuarto 'grande' de su carrera, en la que será su tercera final consecutiva en Flushing Meadows y la tercera este año en un 'Grand Slam'. La bielorrusa intentará lograr su primer gran título tras caer en el partido por el título del Open de Australia frente a Madison Keys y por el de Roland Garros contra Coco Gauff.

Para lograr el pase a la final, Sabelnka tuvo que sufrir mucho contra local Jessica Pegula, en la que era la reedición de la final del último Abierto de los Estados Unidos. La bielorrusa entró fría al encuentro después no de haber disputado su choque de cuartos de final por la lesión de la checa Marketa Vondrousova.

A medida que avanzaba el set, la vigente campeona empezó a coger ritmo y logró el primer 'break' en su tercera oportunidad. Sin embargo, no estaba nada fina con su servicio y perdió esta ventaja a la mínima de cambio. Alentada por el público de la Arthur Ashe, Pegula aprovechó las dudas de Sabalenka y se acabó llevando la primera manga por 4-6.

En el segundo set, la bielorrusa subió mucho el nivel, realizando hasta 15 golpes ganadores. La que ahora sufría con su saque era la tenista local, que tuvo un pobre 47 por ciento de primeros servicios y que concedió el 'break' en el primer juego. Mientras que Sabalenka no tuvo que afrontar ninguna bola de rotura y ganó el segundo parcial por 6-3.

El último y definitivo set arrancó con el mismo guión, con la número uno del mundo logrando poner romper el servicio a las primeras de cambio. Sin embargo, Pegula siguió luchando e hizo sufrir mucho a Sabalenka, especialmente en el 3-2, cuando la bielorrusa tuvo que salvar hasta tres bolas de 'break'. Lo consiguió y en la tercera pelota de partido logró cerrar el encuentro.

En la final, Sabalenka se volverá a medir a una tenista local. En este caso, será Amanda Anisimova, quien derrotó a Naomi Osaka por 7-6, 6-7 y 3-6 en 2 horas y 58 minutos de encuentro. La subcampeona de Wimbledon tendrá la oportunidad de redimirse de aquella final perdida por un doble 6-0 frente a Iga Swiatek, a la que consiguió derrotar en los cuartos de final de US Open.

En esta segunda semifinal los errores no forzados aparecieron mucho más que en el primer choque, con 27 de Osaka y 45 de Anisimova. Ambas tenistas se mostraban muy erráticas, cediendo ambas su servicio en dos ocasiones. Esta igualdad llevó a que el primer set se decidiera en el 'tie-break', donde la japonesa fue ligeramente superior y consiguió adelantarse en el marcador tras aprovechar su quinta bola de set.

La segunda manga también se volvió a decidir en el 'tie-break', siendo una clara muestra de la igualdad entre ambas tenistas, que se mostraban muy irregulares y nerviosas por la magnitud del escenario. A diferencia del primer parcial, Anisimova consiguió controlar más sus errores no forzados y llevar el partido al tercer y definitivo set.

La estadounidense dio el primer golpe, logrando el 'break' en la única oportunidad que tuvo en todo el set, llegando a la situación de sacar para llevarse el partido. Osaka lo dio todo en el último juego, disponiendo de hasta dos bolas para devolverle la rotura, aunque Anisimova se mostró muy seria y las salvó ambas para acabar finiquitando el choque.

Este sábado Sabalenka y Anisimova se volverá a ver las caras por décima vez. La estadounidense domina el cara a cara tras haber vencido seis encuentros, el último de ellos fue la pasada semifinal de Wimbledon (4-6, 6-4 y 4-6). La bielorrusa intentará revalidar el título, mientras que la estadounidense tendrá la oportunidad de ganar su primer 'Grand Slam'.