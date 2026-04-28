Sabalenka falla con estrépito en su defensa de Madrid

Aryna Sabalenka, Mutua Madrid Open - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se despidió este martes del Mutua Madrid Open que defendía como vigente campeona al caer (2-6, 6-2, 7-6(6)) ante la estadounidense Hailey Baptiste, quien accedió por primera vez a una semifinal del circuito WTA.

La número uno del mundo cayó en la red de un encuentro enmarañado donde Baptiste, en cuartos de final de un WTA por segunda vez tras caer en Miami hace un mes precisamente contra la bielorrusa, sorprendió con su agresividad y capacidad de sufrimiento para salvar seis bolas de partido contra su prestigiosa rival.

Campeona en 2021, 2023 y 2025, Sabalenka no se sintió como en casa esta vez en la Caja Mágica, a pesar de que se apuntó el primer set después de un 'break' temprano. Sin embargo, la número uno entró descentrada al segundo parcial y dio vida a una Baptiste que se envalentonó sacando puntos desde el fondo de la pista.

La americana dejó su aviso con un 4-0 que no descuidó para forzar un tercer parcial dramático, donde Sabalenka siguió dando vida a su rival. La bielorrusa empezó rompiendo y perdió la renta de inmediato, aunque después fue capaz de devolver la jugada a la estadounidense. Entonces, en el décimo juego, la campeona de cuatro 'grandes' tuvo cinco bolas de partido, y otra más en el 'tie-break'.

Baptiste forzó esa muerte súbita donde puso en pie a la Manolo Santana por ganar a una muy precipitada Sabalenka: la mejor tenista del mundo, la que venía de ganar 26 de los 27 partidos de esta campaña y tres títulos. La americana firmó la victoria de su vida y se medirá ahora contra otra 'Top 10', la rusa Mirra Andreeva, quien eliminó (7-6(1), 6-3) a la canadiense Leylah Fernandez.