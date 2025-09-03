Publicado 03/09/2025 00:19

Sabalenka y Pegula, primeras semifinalistas del US Open

24 August 2025, US, New York: Belarusian tennis player Aryna Sabalenka in action against Switzerland's Rebeka Masarova during their women's singles first round tennis match of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Photo: Javier - Javier Rojas/PI via ZUMA Press W / DPA

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Jessica Pegula se medirán en la primera semifinal del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura.

La número uno del mundo, actual campeona en Nueva York, se clasificó por quinta vez consecutiva para la penúltima ronda de este 'grande' y lo hizo además sin desgaste debido a la baja de su rival en cuartos, la checa Marketa Vondrousova, por problemas físicos.

Sabalenka, finalista este 2025 ya en Australia y Roland Garros y semifinalista en Wimbledon, se medirá por un puesto en la final a la local Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie, que se deshizo sin problemas de la también checa Barbora Krejcikova, a la que batió en dos mangas por un doble 6-3 en un duelo donde sólo encontró resistencia de su rival en el primer set.

De este modo, la jugadora estadounidense, que aún no ha perdido un parcial en el torneo, reeditará en una ronda antes la final que perdió el año pasado ante la bielorrusa en un disputado encuentro que se decidió por un doble 7-5.

