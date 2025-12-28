Sabalenka pierde con Kyrgios la exhibición 'Batalla de sexos'

Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka - Amy Alfiky/PA Wire/dpa

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La número uno del mundo Aryna Sabalenka perdió (3-6, 3-6) este domingo el partido de exhibición 'Batalla de sexos' contra el australiano Nick Kyrgios, disputado en el Coca-Cola Arena de Dubai.

Después de la amplia promoción que tuvo la cita, el choque se ejecutó sobre la pista, adaptado al espectáculo, pero sin intensidad. Kyrgios, mal cliente para cualquier rival, estuvo tranquilo para su conocido temperamento y su tenis fue directo, evitando un cansancio inviable para su inactividad.

Ambos jugadores promovieron el encuentro de Dubai como si fueran boxeadores, tratando de que la ocasión atrajera nuevos aficionados al tenis. La 'Batalla' quiso repetir el encuentro que en 1973 disputaron Billie Jean King y Bobby Briggs, y que ganó la leyenda de la WTA, un triunfo simbólico para la igualdad.

Sin embargo, el partido fue más una exhibición fuera del calendario. Sabalenka, cuatro veces campeona de 'Grand Slam', no pudo con un Kyrgios que no hubiese aguantado un tercer set. El australiano, casi en blanco los dos últimos años por lesiones, confía en estar en el Abierto de su país en dos semanas.