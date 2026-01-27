Sabalenka y Svitolina, primera semifinal femenina del Abierto de Australia

27 January 2026, Australia, Melbourne: Aryna Sabalenka of Belarus celebrates winning the Women's quarter finals match against Iva Jovic of USA on day 10 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne. Photo: James Ross/AAP/dp - James Ross/AAP/dpa

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se ha metido en las semifinales del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras arrasar en su duelo de cuartos de final a la estadounidense Iva Jovic en dos sets (6-3, 6-0), mientras que su rival en la penúltima ronda del torneo, la ucraniana Elina Svitolina hizo lo propio con la estodounidense Coco Gauff con un contundente 6-1/6-2 en menos de una hora de encuentro.

La número uno del mundo y máxima favorita para levantar el título en Melbourne, Aryna Sabalenka, sigue con paso firme en el torneo y ya está a un triunfo de la final. Una tenista bielorrusa que sigue invicta en 2026 y que aun no ha cedido ningún set en los 10 partidos que ha disputado. Esta vez sería a la joven estadounidense Jovic a la que le tocaría sufrir el altísimo nivel de Sabalenka, que apenas le dejó sumar tres juegos en un encuentro que cerró con un 'rosco'.

Un partido que ya desde el arranque, con rotura en su primer turno al resto, Sabalenka pondría la directa. Eso sí, Jovic, de menos a más en el set, tendría hasta tres bolas de 'break' en el último juego de la manga para devolver la rotura a su rival. Sin embargo, Sabalenka superaría el momento más complicado del encuentro y se adjudicaría la primera manga, a la tercera oportunidad, por 6-3.

Mucho más sencillo fue el segundo parcial para la número uno del mundo. El desenlace del primer set hizo mella a nivel mental a Jovic, que ni siquiera sería capaz de sumar un juego en el segundo set. Así, Sabalenka pondría el broche a su pase a las cuartas semifinales consecutivas en Melbourne con un 6-0.

Su rival por un puesto en la final será Elina Svitolina, que fue muy superior a Coco Gauff en su duelo de cuartos de final. La ucraniana no dio opción a una errática Gauff --26 errores no forzados por sólo tres golpes ganadores--, que apenas podría sumar tres juegos a lo largo de todo el encuentro.

Así, el partido apenas tendría historia, con un marcador siempre favorable a Svitolina que, en el primer set, ganaría todos sus juegos al resto para un resultado de 6-1. Una superioridad que se mantendría en la segunda manga, esta vez sustentada en su servicio, con el que apenas se dejó cinco puntos. Eso, sumado a los dos 'break' conseguidos, le daría la victoria por 6-2 antes de que se cumpliera la hora de juego.