El Sadar y el Ciutat de Valencia albergarán dos duelos directos por la permanencia

Archivo - Ante Budimir of CA Osasuna celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and RC Celta de Vigo at El Sadar on October 26, 2025, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

CA Osasuna y el RCD Mallorca se enfrentan este sábado en El Sadar (14.00 horas), en la jornada 27 de LaLiga EA Sports, un encuentro en el que los navarros pueden poner hasta 12 puntos con respecto a los puestos de descenso, que marcan los baleares, mientras que en el Ciutat de Valencia el Levante se aferrará a sus opciones de permanencia a costa de un Girona que necesita los tres puntos ante un rival directo para seguir cimentando su salvación.

En el Sadar, CA Osasuna y RCD Mallorca abrirán la jornada sabatina de la jornada 27 en LaLiga EA Sports. Los navarros, décimos y a tres puntos del séptimo puesto, quieren seguir soñando con disputar competiciones europeas la próxima temporada a la vez que se acercan al gran objetivo de cada temporada, la permanencia. Una salvación a la que quieren aferrarse los baleares, con Martín Demichelis debutando en el banquillo.

Osasuna, que viene de perder en Mestalla en la última jornada, quieren volver a la dinámica positiva en la que se había instaurado en el últimos mes y medio de competición, donde han sumado cuatro victorias y dos empates en siete partidos. Además, en casa, no pierden desde el mes de diciembre, y han sumado 14 de los 18 puntos en juego, lo que le ha servido para apostarse como candidato a los puestos europeos.

Por su parte, el Mallorca quiere reaccionar en un campo en el que sólo ha ganado en una de sus últimas 11 visitas, aunque, eso sí, puntuó en cinco de ellas. Los bermellones ocupan unos puestos de descenso que en caso de lograr su primera victoria a domicilio de 2026 abandonarían. Y para ello se aferran a la vuelta del mejor Muriqi, que pese a ser el segundo máximo goleador de la competición, no ve puerta desde hace dos jornadas en la derrota ante el Real Betis.

Y en el otro encuentro directo de la jornada de sábado por evitar los puestos de descenso, Levante y Girona se verán las caras en el Ciutat de Valencia en un duelo en el que las urgencias de los granotas son bastante mayores que las de los gironís. El conjunto de Luis Castro, que consiguió el pasado fin de semana una victoria balsámica ante el Alavés, necesita seguir sumando de tres en tres para acercarse a la permanencia, de la que le separan actualmente cinco puntos.

Enfrente estará un Girona que se ha desinflado en las últimas jornadas, en las que sólo ha podido ganar uno de seis partidos, sumando seis de los últimos 18 puntos en juego. Pese a ello, respira, de momento, tranquilo en la posición decimocuarta a seis puntos de los puestos de descenso, aunque una derrota esta jornada le podría devolver fantasmas del pasado antes de un tramo de temporada en el que se enfrentarán al Athletic Club, en Montilivi, e ir al Sadar.

En lo deportivo, el Levante no podrá contar con uno de sus jugadores más desequilibrantes, Carlos Álvarez, que cayó lesionado ante el Alavés, siendo el bigoleador en ese partido, Carlos Espí, su reemplazo. Por su parte, Míchel Sánchez, que tiene las importantes bajas de Christian Stuani, Bryan Gil y Álex Moreno, podría apostar de inicio por Azzedine Ounahi, que volvería al once gironí por primera vez desde la jornada 16.

PROGRAMA DE LA JORNADA 27 DE LALIGA EA SPORTS

Sábado 7.

Osasuna - RCD Mallorca. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 14.00.

Levante - Girona. Cuadra Fernández (C.Balear) 16.15.

At. Madrid - Real Sociedad. Cordero Vega (C.Cántabro) 18.30.

Athletic Club - FC Barcelona. Martínez Munuera (C.Andaluz) 21.00.