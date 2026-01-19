Sadio Mané: "Hubiese sido una locura irnos al vestuario, prefiero perder a que pase algo así"

18 January 2026, Morocco, Rabat: Senegal's Sadio Mane (R) and Morocco's Achraf Hakimi battle for the ball during the 2025 AFCON Africa Cup of Nations final soccer match between Morocco and Senegal at Prince Moulay Abdellah Stadium. Photo: Ulrik Pedersen/C - Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Pres / DPA

LONDRES, 19 Ene. (PA Media/dpa/EP) -

El capitán de la selección de Senegal, Sadio Mané, reconoció que hubiese sido "una locura" continuar con su protesta durante la final de la Copa África ante Marruecos, marchándose a los vestuarios por un penalti señalado sobre el marroquí Brahim Díaz, porque el atacante prefiere "perder a que pase algo así".

Senegal conquistó la segunda Copa África de su historia al vencer (1-0) a Marruecos con un gol del jugador del Villarreal Pape Gueye en la prórroga de una final que los senegaleses amagaron con impugnar en un rocambolesco desenlace.

Campeones en 2021, los leones de la Teranga volvieron a reinar en África después de un partido decisivo que se guardó lo mejor para los últimos minutos. El jugador del Real Madrid Brahim forzó una pena máxima que desató la rabia senegalesa en forma de abandono. Unos 20 minutos después, Senegal volvió al césped y Brahim falló el penalti a lo Panenka, por lo que la final se decidió en la prórroga.

Fue el ex delantero del Liverpool Mané, que se había quedado en el campo durante un tiempo antes de irse al vestuario, quien animó a sus compañeros a terminar el partido. "Hubiera sido una pena y muy triste ver cómo se desarrollaba este tipo de escenario", declaró a los periodistas sobre la posibilidad de que se suspendiera el partido.

"Imagínate por un segundo entrar en los vestuarios y que el partido se detuviera ahí. Creo que eso transmitiría una imagen negativa de nuestro fútbol. Creo que la África actual no se merece eso. El fútbol africano ha evolucionado de una manera increíble y la prueba es que se sigue en todo el mundo", defendió.

Por eso, Mané sintió que hizo "lo que tenía que hacer". "Hubiera sido una locura no jugar este partido porque el árbitro pitó un penalti y nos quedamos fuera del partido. Creo que eso sería lo peor, especialmente en el fútbol africano. Prefiero perder a que le pase algo así a nuestro fútbol", agregó.

Thiaw se disculpó después del partido por sacar a los jugadores de Senegal del campo. "Después de reflexionar sobre ello, les hice volver; uno puede reaccionar en el calor del momento", declaró Thiaw a BeIN Sports. 2Aceptamos los errores del árbitro. No deberíamos haberlo hecho, pero ya está hecho y ahora presentamos nuestras disculpas al fútbol", zanjó.