Sadiq Umar regresa al Valencia y firma hasta junio de 2028

Archivo - Umar Sadiq of Valencia reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Athletic Club de Bilbao at Mestalla stadium on May 18, 2025, in Madrid, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha alcanzado este jueves un acuerdo con la Real Sociedad para incorporar al atacante nigeriano Sadiq Umar, de 28 años, con una vinculación contractual hasta junio de 2028.

Así lo informó el propio club 'che' en su página web. "El delantero internacional por Nigeria (Kaduna, 02/02/1997) regresa al Camp de Mestalla con una vinculación contractual hasta junio de 2028", apuntó el Valencia en su nota.

"Con la camiseta del Valencia CF, Sadiq participó la temporada pasada en 19 partidos y anotó seis goles desde su llegada en el mes de enero, convirtiéndose en una pieza clave y con un impacto claro en el frente de ataque a lo largo de una segunda vuelta en la que el equipo mejoró considerablemente sus resultados", señaló el mismo comunicado.

"Su poderío físico, su dominio del juego aéreo y su capacidad para generar peligro tanto en balones largos como en jugadas de asociación le valieron, junto a su carisma, para ganarse rápidamente el cariño del valencianismo en una etapa en la que, además, recibió el premio el Mejor Gol de LaLiga EA Sports del mes de marzo por su tanto de espuela ante el CA Osasuna", recordó la entidad valencianista en su texto de prensa.

Por último, la nota destacó la "dilatada experiencia" de Sadiq "en distintas ligas" y que ya "ha demostrado su capacidad para dar un buen rendimiento" con la camiseta 'che', aportando "más versatilidad, recursos y competitividad" al ataque del equipo que dirige Carlos Corberán.