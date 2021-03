Sainz: "Acabar esta carrera era la prioridad número uno"

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF21, portrait during Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 from March 26 to 28, 2021 on the Bahrain International Circuit, in Sakhir, Bahrain - Photo Frédéric Le Floc?h / DPPI

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF21, portrait during Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 from March 26 to 28, 2021 on the Bahrain International Circuit, in Sakhir, Bahrain - Photo Frédéric Le Floc?h / DPPI - FREDERIC LE FLOC H / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), octavo este domingo en el Gran Premio de Baréin, ha reconocido que terminar la carrera era "la prioridad número uno" para el arranque del Mundial de Fórmula 1 2021, y se ha mostrado satisfecho de haber tenido "uno de los mejores ritmos de la zona media" en cuanto se ha adaptado a su nuevo monoplaza en pista.

"Acabar esta carrera era la prioridad número uno para coger experiencia con el coche; ya habrá tiempo para hacer las salidas que hacía con McLaren. Ahora de momento toca hacer carreras, coger experiencia, conocer el coche en situación de carrera. A partir de ahí, si consigo tener este ritmo en las carreras que vienen, estaré contento", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, explicó que todo ha ido "relativamente bien". "Una pena la salida. Me he tomado con mucha calma las primeras vueltas, quizás con demasiada. No conocía cómo se comportaba el coche en aire sucio, y no me ha dado mucha confianza; en las tres primeras vueltas iba un poco perdido. Cuando se ha asentado la carrera y he podido coger mi ritmo, iba muy rápido. Muy contento, porque aun habiendo perdido esas dos posiciones en la salida, a partir de ahí he tenido uno de los mejores ritmos de la zona media, que para la primera carrera no está mal", apuntó.

Por último, valoró su lucha en pista con su compatriota Fernando Alonso (Alpine) y con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin). "Tenía mucho más ritmo que Stroll y Fernando. Era muy difícil pasarles, porque iban todo el rato pegados. Si atacaba, me comía la rueda y no les podía pasar, porque tenían DRS. Ahí he perdido mucho tiempo, de ritmo iba claramente mejor. Cuando he conseguido estar en aire limpio, íbamos muy rápidos", concluyó.