Sainz acumula vueltas, Alonso sigue sin rodar y Mercedes impresiona con doblete

SAINZ Carlos (spa), Williams F1 Team FW48, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship from February 11 to 13, 2026 on the Bahrain International Circuit, in Sakhir, Bahrain - Photo Eric Alons - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz volvió a mostrar la fiabilidad de su Williams en el tercer día de los tests de pretemporada en Baréin, acumulando vueltas sin incidencias mientras que Fernando Alonso, que no tenía previsto rodar, vio cómo Aston Martin se marcha de Sakhir con trabajo pendiente y un ritmo menor al esperado, en una jornada en la que Mercedes lideró con doblete de Kimi Antonelli y George Russell.

La diferencia de actividad entre ambos españoles en estos tres días de test refleja las distintas estrategias de sus equipos: mientras Williams prioriza kilómetros y consistencia, Aston Martin centró la última jornada en que Lance Stroll tomara el control del coche y recopilara información crucial para poner a punto el monoplaza con las nuevas normas técnicas de 2026, si bien poco podrán hacer con las 206 vueltas sumadas en total, entre Alonso y Stroll, por las 422 vueltas de McLaren, por ejemplo.

Este viernes, Carlos Sainz completó 68 vueltas por la mañana, sumando 136 entre jueves y viernes, y confirmó que la fiabilidad del coche está más que asentada, aunque sin perseguir los cronos más veloces. Alex Albon, su compañero, completó varias tandas largas, con algún que otro bloqueo de ruedas, pero contribuyó a que el equipo cerrara el día con información valiosa para ajustar la puesta a punto.

Por su parte, Fernando Alonso, que sí rodó el jueves según el programa previsto, seguirá acumulando rodaje en la próxima sesión de pretemporada, de nuevo en Baréin del 18 al 20 de febrero, imprescindible para que Aston Martin acorte las diferencias: Stroll reconoce que el equipo está unos cuatro segundos y medio por detrás del ritmo de cabeza, y cada vuelta será clave para acercarse a los líderes.

Mientras los españoles han vivido jornadas opuestas, Mercedes volvió a dominar en Baréin. Kimi Antonelli sorprendió con el mejor tiempo del día (1:33.669) superando a su compañero George Russell y firmando un cierre de pretemporada muy sólido pese a haber perdido parte de la sesión mientras el equipo trabajaba en el W17. Russell había liderado la sesión de mañana con 1:33.918, confirmando la consistencia de las 'flechas pleateadas' y el buen nivel de preparación de sus coches.

Lewis Hamilton completó un día completo con Ferrari, realizando simulaciones largas y quedando medio segundo por detrás de Antonelli, aunque su sesión terminó con el coche detenido en pista en los últimos minutos. Oscar Piastri, en McLaren, volvió a destacar, acumulando más de 150 vueltas y completando simulaciones de carrera que consolidan la fiabilidad de su monoplaza tras un 2025 irregular.

El top cinco lo completaron Max Verstappen e Isack Hadjar; el francés valoró positivamente la nueva unidad de potencia de Red Bull, mientras que el resto del 'Top 10' lo formaron Esteban Ocon y Ollie Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine) y Nico Hulkenberg (Audi). Sainz se situó ligeramente detrás, centrado en kilómetros y recopilación de datos, dejando claro que la pretemporada es más sobre preparación que sobre cronómetro.

La jornada registró algunos incidentes menores, con bloqueos de ruedas y salidas de pista, pero en general los equipos aprovecharon las condiciones a media tarde y al atardecer, similares a las que se esperan en la carrera de abril, para evaluar degradación de neumáticos y comportamiento del coche bajo cargas de combustible completas.

El primer test de 2026 cierra con Mercedes, Red Bull y McLaren mostrando ritmo prometedor, mientras Williams y Aston Martin priorizan fiabilidad y análisis de datos. Los equipos tendrán ahora unos días para digerir la información antes de regresar a Baréin del 18 al 20 de febrero para la segunda y última sesión de pretemporada, donde se espera que los cronos y las simulaciones de carrera empiecen a definir las jerarquías de cara a la temporada.