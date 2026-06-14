Sainz: "Este año no hay coche para luchar por más"

SAINZ Carlos (spa), Williams F1 Team FW48, portrait Carlos Sainz senior during the Formula 1 Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026, 7th round of the 2026 Formula One World Championship from June 12 to 14, 2026 on the Circuit de Barcelona-Catalunya, in Montm - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que ha terminado duodécimo este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, ha asegurado que el fin de semana ha sido "demasiado malo" y que ha conseguido ese puesto "más por los problemas de los demás que por ritmo", además de afirmar que "no hay coche para luchar por más".

"He hecho una buena salida, buena gestión de neumáticos, buena carrera, pero este año no hay coche para luchar por más", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera. "Esperemos mejorar, porque lo de este fin de semana ha sido demasiado malo", añadió.

En este sentido, reconoció que se va de Montmeló con muy "malas" sensaciones. "Mal, porque aunque hayamos hecho una carrera muy sólida, una salida muy buena, buen ritmo para lo que hay, al final no hemos acabado más adelante que el 11-12, que era nuestra posición, gracias a los problemas de los demás más que a nuestro ritmo. Tengo la sensación de que estoy maximizando todo lo que hay este año, pero el coche no da para más", afirmó.

Por otra parte, el madrileño analizó las diferencias con sus principales rivales. "Hemos batido a coches que queríamos batir hoy, como eran los Haas, y nos hemos metido en la pelea con los Audi, que van mucho más rápidos. Hemos hecho una salida muy buena, pero los Alpine estaban en otra liga, como hemos visto toda la temporada, y parece que un Audi y los RB también", indicó.

Así, aseguró que "como mucho" aspiraban a "acabar delante" del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi). "Hemos ido por delante durante toda la carrera, y nos ha hecho un 'undercut' con una parada un pelín lenta", concluyó.