Sainz: "En Austin no deberíamos ser tan competitivos como en Turquía"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, dijo que este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos no deberían ser tan competitivos como lo fueron en Turquía, con una gran remontada para acabar octavo, y aseguró que Austin es uno de sus circuitos "favoritos" de toda la temporada.

"Es seguramente uno de mis Grandes Premios favoritos, no sólo disfruto de la carrera, también de la esencia de estar aquí (...) Estoy preparado para uno de los mejores GP de la temporada y con uno de los circuitos más modernos", indicó el piloto madrileño.

"Será similar, pero en Austin no deberíamos ser tan competitivos como en Turquía, y luchando por volver a donde deberíamos estar. Será una dura lucha con McLaren otra vez, creo que va a ser reñida en la pista, espero que podamos estar cerca de ellos", afirmó Sainz en rueda de prensa.

El de Ferrari, que ocupa la sexta plaza en la clasificación general, sabe que Austin es un circuito cuyo diseño "ha acertado con la forma de las curvas, el equilibrio entre la alta y la baja velocidad, las zonas de adelantamiento..." y comentó que los baches "no serán molestia" para poder pelear por un buen resultado.

En otras cuestiones, Sainz destacó que gracias a Netflix a más aficionados en Estados Unidos a la Fórmula 1 y confirmó que no le regaló nada a su compañero Charles Leclerc por su cumpleaños. "Le di un abrazo, realmente no le regalé nada, se me olvidó. Fue en mitad de un fin de semana libre, esos días me desconecté del móvil. Me disculpé con él", finalizó.