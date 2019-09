Sainz, sobre la calificación: "Es un poco ridículo en televisión"

Publicado 07/09/2019 16:56:18 CET

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que se está llegando a una situación de "ridículo" en las sesiones de calificación, como la de este sábado en el Gran Premio de Italia, cuando solo dos monoplazas, incluido el del madrileño, han logrado llegar a la última vuelta, y ha afirmado que no tiene sentido que todos los coches esperen hasta el último momento para coger el rebufo.

"Creo que se está llegando a un punto que es un poco ridículo en televisión. Habrá gente a la que le guste por ver el 'show' de quién va a hacer la vuelta y quién no, y habrá gente que pensará para qué existe la 'qualy'. Yo ya había completado una vuelta, había dos o tres coches que todavía no la habían completado y han preferido no completarla, parece", señaló en declaraciones a Movistar F1.

En la reanudación tras el accidente de Kimi Raikkonen, los pilotos esperaron hasta el último minuto para tratar de llegar a su último intento, una situación rocambolesca que provocó que solo Sainz y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que se hizo con la pole, consiguieran llegar a tiempo para iniciar la última vuelta.

"El rebufo son entre medio segundo y siete décimas, por eso todos queremos rebufo, porque si no lo tenemos perdemos medio segundo. Cuando ya no te sirve el rebufo es cuando no vas a hacer la vuelta. Sabía que tenía un margen de tres segundos; cuando me han dicho que tenía tres segundo y que nadie iba he dicho 'pues voy yo'. Sabía que el que iba detrás de mí no iba a hacer la vuelta", manifestó.

"Hay gente como Kimi que sale a machete, otra que está parada... Te encuentras de todo en esa vuelta. Había que mantener la calma como la hemos mantenido hoy", indicó el madrileño.

Además, Sainz explicó que resultó imposible imponerse a los monoplazas del australiano Daniel Ricciardo y el alemán Nico Hulkenberg. "Los dos Renault estaban a años luz hoy en 'qualy', desgraciadamente, y salimos mañana séptimos delante de un Red Bull", dijo. "El coche en carrera siempre va un poco mejor, pero en 'qualy' el Renault nos ha sacado bastante. Será difícil batirles mañana", concluyó.