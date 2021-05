Sainz: "Había coche para más que un séptimo puesto"

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF21, portrait during the Formula 1 Aramco Gran Premio De Espana 2021 from May 07 to 10, 2021 on the Circuit de Barcelona-Catalunya, in Montmelo, near Barcelona, Spain - Photo Xavi Bonilla / DPPI

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que le da un poco de "rabia" su actuación en el Gran Premio de España, ya que considera que tenían coche "para más que un séptimo" puesto, y ha afirmado que si hubiese hecho "una buena vuelta en Q3 y una salida un poquito mejor" podría haber acabado cuarto.

"Hemos tenido que luchar después de una salida que no ha sido la mejor. No estoy contento, había coche para más que un séptimo. Íbamos mucho más rápido que el McLaren y que el Renault. Aquí, como hemos visto en el pasado, sales un poco mal, te quedas detrás de coches más lentos y ya gastas más el neumático. Nuestra velocidad punta no es la mejor y sigue costando. Me da un poco de rabia", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, el madrileño explicó que en la salida podría haber hecho "algo diferente". "Me quedo estancado detrás del Alpine y me pasan bastantes coches. La remontada la he intentado hacer lo mejor que he podido, pero costaba mucho pasar hoy", advirtió.

Por otra parte, valoró la estrategia de la 'Scuderia' en garajes. "Hemos sido de los primeros en ver que era a dos paradas, sobre todo porque estábamos fuera de posición. Sabíamos que la mayoría intentaba a ir a una, iban guardando neumático. En cuanto lo he notado, hemos decidido ir a dos paradas", manifestó.

"Sabíamos que parando en la vuelta 25 todavía podíamos ir a una, y decidimos poner el medio. Pero era imposible, porque vas atacando demasiado. Ha sido una carrera curiosa estratégicamente, creo que lo hemos hecho bien. Hemos mejorado lo de Portimao, lo que ha fallado es esa salida", prosiguió.

"Yo he salido y me he visto bien para ir a una, y creí que íbamos a ir todos a una. Luego he intentado pasar a Ocon en la vuelta con DRS y casi le paso, pero he pegado un trallazo a las ruedas que las he abrasado; me he dicho 'a una ya no voy'. Pensé que si íbamos a ir a dos, mejor que fuésemos los primeros. Creo que hemos estado muy bien hoy en la estrategia", añadió.

Por último, Sainz confesó que participó "un poco frustrado. "Tenía tanto o más ritmo que los demás. Veía que el coche tenía mucho ritmo, pero que esas posiciones en la salida me han costado muchos puntos hoy", expuso. "Hoy éramos el mejor coche en curva por detrás de Mercedes y Red Bull, lo cual es una buena señal. Si hubiese hecho una buena vuelta de Q3 ayer y una salida un poquito mejor podríamos haber acabado cuartos sin problemas. De ahí la frustración", finalizó.