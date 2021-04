Sainz se cuadra en casa de Ferrari y Alonso persigue sus primeros puntos

Archivo - 05 VETTEL Sebastian (ger), Scuderia Ferrari SF1000, action during the Formula 1 Emirates Gran Premio Dell'emilia Romagna 2020, Emilia Romagna Grand Prix, from October 31 to November 1, 2020 on the Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, in - DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo