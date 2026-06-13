Sainz: "El domingo puede pasar de todo y eso me da algo de esperanza"

SAINZ Carlos (spa), Williams F1 Team FW48, portrait during the Formula 1 Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026, 7th round of the 2026 Formula One World Championship from June 12 to 14, 2026 on the Circuit de Barcelona-Catalunya, in Montmelo, Spain - Photo X - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que el domingo, en la carrera del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, puede "pasar de todo" y que eso le da "algo de esperanza" por mejorar su decimosexta posición de salida, además de afirmar que seguramente tendrán que ir "a tres" paradas "si la degradación lo permite".

"Estamos todos sufriendo mucho ahí fuera con el calor, con el viento. No son coches fáciles de llevar, pero aún así hay que decir que en nuestro coche en particular estamos sufriendo mucho este fin de semana", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Además, el madrileño explicó cuál será su estrategia de paradas el domingo. "La degradación que teníamos ayer igual era a cuatro para nosotros, pero sí, va a estar ahí, entre las dos y las tres. Nosotros creo que tendremos que ir a tres si la degradación nos lo permite. Habrá gente que intente ir a dos. Va a ser una carrera divertida, en la que pueden pasar de todo. Por lo menos eso me da algo de esperanza de que mañana igual se puede luchar por algo más que ser decimosexto con una vuelta buena", subrayó.

Por otra parte, explicó cómo fue su Q2. "No tenía neumáticos nuevos ya, los he usado todos en Q1 para pasar. Por lo tanto, en la Q2, con un neumático blando, usado te faltan ocho o nueve décimas de degradación de la primera a la segunda vuelta. En el equipo hemos decidido que como hoy, como mucho, pasábamos a la Q2, había que gastarlo todo en Q1. Así ha sido y hemos conseguido pasar a la Q2, que era el objetivo, y luego nos hemos quedado sin neumáticos", finalizó.