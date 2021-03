Sainz: "Estaba muy contento cuando me he visto primero en la Q2"

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF21, portrait during Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 from March 26 to 28, 2021 on the Bahrain International Circuit, in Sakhir, Bahrain - Photo Frédéric Le Floc?h / DPPI

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) se ha mostrado satisfecho con las sensaciones experimentadas en su primera sesión de calificación con Ferrari, en la que ha llegado a colocarse primero tras la Q2 y en la que ha conseguido una octava posición de salida para el Gran Premio de Baréin.

"La primera Q1 con el equipo ha sido estresante. Creo que hemos reaccionado bien, nos hemos recompuesto después de ese 'shock'; hemos conseguido hacer una muy buena Q2, estaba muy contento cuando me he visto primero", confesó en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.

Además, el madrileño reconoció que en la Q3 le ha "faltado un poquito de experiencia". "Después de un 'out lap' con mucho tráfico, no sabía muy bien qué esperar en la curva 1, y quizás he estado un poco conservador y he perdido mucho tiempo en el primer sector, que luego me ha costado recuperar. En general, creo que está siendo un fin de semana bueno, estoy yendo rápido y a ver si conseguimos rematar mañana", indicó.

Así, explicó que ha intentado "mejorar en cada vuelta", pero que cada vez que salía a pista vivía "una experiencia nueva". "El viento cambiante, que cada vez subía más... Se ha puesto la pista complicada hacia el final y tenía que experimentar con el coche. Pasar por todas esas sensaciones nuevas en tu primera clasificación siempre es complicado, pero me he ido adaptando, salvo en la Q3. No he hecho una vuelta buena y ha sido una pena, pero de todo se aprende", finalizó.