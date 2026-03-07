Sainz: "Es un fin de semana nefasto"

SAINZ Carlos (spa), Williams F1 Team FW48, portrait during the Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026, 1st round of the 2026 Formula One World Championship from March 6 to 8, 2026 on the Albert Park Circuit, in Melbourne, Australia - Photo Jul - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que están viviendo un "fin de semana nefasto" en el Gran Premio de Australia tras sufrir "un problema con el ERS" que le ha impedido rodar en la sesión de clasificación y que le hará partir penúltimo, y ha recalcado que estos contratiempos le hacen ir "un fin de semana por detrás" de sus rivales.

"Hemos tenido un problema con el ERS y no lo hemos podido resolver a tiempo para la 'qualy'. Es un fin de semana nefasto en ese sentido. No pude hacer vueltas en los Libres 2, hice media vuelta en los Libres 3 y ahora no hago la 'qualy'", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación.

Además, lamentó que estos contratiempos técnicos hayan aparecido en el arranque del Mundial, después de que el monoplaza respondiese bien en pretemporada. "Todos los problemas de fiabilidad que no tuvimos en Baréin han aparecido de repente. Es muy complicado. El plan para mañana es utilizar un poco el día de test, porque también incluso para China será mi primera 'qualy' con este coche. Ya voy un fin de semana por detrás", comentó.

"Un problema para Alex -Albon- en los Libres 1, otro para mí en los Libres 2, otro en los Libres 3... Está siendo un fin de semana muy malo hasta ahora. No he hecho ningún 'long run', ninguna simulación. Mañana para mí es como volver a empezar otra vez", finalizó.