Sainz gana en México y Norris recorta a Verstappen

Fernando Alonso abandonó en su Gran Premio 400

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de México, su segunda victoria de la temporada y cuarta de su carrera, por delante de un Lando Norris (McLaren) que recortó en la general con el líder del Mundial Max Verstappen (Red Bull).

Sainz cumplió con su amenaza. El madrileño quiere aprovechar sus últimas carreras con Ferrari y, después de ser segundo la pasada semana, se hizo con la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto español no pudo guardar la pole, superado por Verstappen, pero después del coche de seguridad que dejó el semáforo en verde, fue a por el Red Bull, le adelantó y no soltó la cabeza.

Por detrás, la batalla por el Mundial volvió a calentarse, en especial un Verstappen que de nuevo las tuvo con Norris y esta vez se llevó una penalización de 20 segundos. Así, el líder fue relegado a las últimas posiciones, precisamente junto a un Sergio Pérez negado de nuevo ni con el plus de correr en casa. A partir de ahí, un nuevo doblete de Ferrari como en Austin parecía claro.

Sin embargo, Charles Leclerc no tuvo el potencial de Sainz, aunque sí se llevó el punto de la vuelta rápida, y el acoso de Norris terminó por pasar factura al monegasco, que rozó incluso el accidente y cedió la segunda plaza ante el británico. Las últimas diez vueltas no dejaron más cambios, con el español aprovechando el momento dulce de Ferrari en el Mundial, para volver a ganar como hizo en el circuito de Albert Park en Australia.

México ofreció espectáculo de más a menos. La salida era lo más esperado, la larga recta hasta la primera curva. Sainz avisó de la importancia de ir primero después de ese giro, no por el miedo a no adelantar, sino por lo que sube la temporada tener que ir en persecución. El madrileño no hizo la mejor de sus salidas y acertó en dejar pasar a Verstappen tras hacer un recto. Todo quedó emparejado con el coche de seguridad de un accidentado inicio para Yuki Tsunoda (RB) y Alex Albon (Williams).

Verstappen quiso escaparse pero Sainz le ató en corto y le pasó de manera magistral. El neerlandés sufrió también el adelantamiento de Norris pero por ahí no quiso pasar, cerrando de nuevo al McLaren como en Austin. Después, 'Mad Max' esperó al inglés y le sacó de la pista, un auténtico pique que le costó 20 segundos de sanción.

Ahí se acabó la carrera del vigente campeón, mientras Leclerc había aprovechado para ponerse segundo. Por detrás hubo lucha entre los Mercedes con Lewis Hamilton superando finalmente a un tocado George Russell, cuarto y quinto. También hubo entre los Aston Martin, pero en la vuelta 16, Fernando Alonso tuvo que retirar su coche por un problema de enfriamiento de frenos. Un amargo final, su primer abandono de la temporada, para su Gran Premio número 400.

La entrada en boxes no trajo tampoco mucha emoción. Verstappen fue el primero en ir, se quitó la sanción y empezó una remontada que le llevó a terminar sexto. Sainz hizo lo que quiso en primera posición, con ritmo de sobra y ocho-diez segundos sobre su compañero. Hubo una tímida amenaza de lluvia, pero nada movió al madrileño de la victoria mexicana.

Los Ferrari confirmaron su ascenso con el segundo puesto en el Mundial de Constructores con 537 puntos, superando a Red Bull (512) y en busca de McLaren (566) para lograr el primer Mundial de la Scuderia desde 2008. Mientras, Norris recortó después de muchos intentos en sus opciones de ganar el Mundial, diez puntos menos para quedarse a 47 de 'Mad Max' con cuatro carreras por delante.