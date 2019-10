Sainz: "Hay un poco de incertidumbre, pero estaremos listos para el domingo"

Publicado 11/10/2019 13:52:40 CET

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha valorado positivamente su séptimo puesto en la sesión de entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de Japón, sobre todo después del incidente eléctrico en la FP1 que le provocó "un pequeño ataque al corazón", y ha explicado que aunque hay "un poco de incertidumbre" porque no saben dónde están realmente sus rivales y porque este sábado no se celebrará la calificación, estarán "listos" para la carrera.

"Creo que ha sido un viernes positivo, después de un pequeño ataque al corazón al comienzo de la FP1. Logramos llevar el coche al garaje, los mecánicos hicieron un gran trabajo para tener todo listo y salimos para completar nuestro programa", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

En el comienzo de la FP1, el monoplaza de Sainz se quedó detenido a la salida del 'pit lane' por un problema eléctrico que le obligó a volver a boxes, aunque luego pudo salir de nuevo a pista y completar sin problemas la sesión. "La FP2 también fue intensa, pero estoy contento con cómo fueron ambas sesiones. El coche está bien y parecemos competitivos", subrayó.

Además, el madrileño explicó que todo está en el aire debido a que este sábado no habrá sesión de calificación por el paso del tifón Hagibis. "No correr el sábado significaba que había que probar diferentes planes de carrera hoy viernes, así que no podemos decir con certeza dónde están nuestros competidores. Hay un poco de incertidumbre, pero estoy seguro de que estaremos listos para el domingo", concluyó.