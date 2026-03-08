Sainz: "He hecho 30 vueltas a paso de tortuga"

March 7, 2026, Melbourne, Victoria, Australia: MELBOURNE, AUSTRALIA - MARCH 07 2026: Carlos Sainz of Spain and Atlassian Williams F1 Team reacts after qualifying at the 2026 Australian Grand Prix at Albert Park in Melbourne, Australia - Europa Press/Contacto/Chris Putnam

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que ha finalizado decimoquinto en el Gran Premio de Australia, ha asegurado que los fallos en el actuador del sistema de aerodinámica activa le han hecho dar "30 vueltas a paso de tortuga", además de recalcar que el coche "no está para puntos".

"Perdemos carga aerodinámica por culpa del actuador del sistema de aerodinámica activa. No recupera bien y me quedo sin ala delantera. He hecho 30 vueltas un poco a paso de tortuga, sin carga aerodinámica delante. Luego hemos parado y hemos cambiado el ala delantera para ver si podía dar ocho vueltas para aprender algo del coche, del balance real y del neumático 'soft' al final", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, el madrileño desveló que arrastran este problema desde la pretemporada. "Hemos hecho muy buena salida y en un momento de la carrera íbamos duodécimos. Teníamos los puntos cerca y pensé que hoy podríamos rascar algo, pero luego llegó un problema de fiabilidad con el ala delantera que llevamos teniendo desde Baréin", indicó.

"El coche no está para puntos. Si hubiésemos conseguido puntos habría sido por problemas de otros, como lo que le pasó a Oscar Piastri o al Audi en la vuelta de formación", apuntó. "No he hecho el 'long run' en los Libres 2, no he hecho los Libres 3, no he hecho la clasificación. Voy muy por detrás de mis rivales en cuanto a conocer esta reglamentación. Algo he podido aprender, pero poco", expresó.

Además, afirmó que tienen "muchos problemas de fiabilidad". "Tenemos sobrepeso y tampoco tenemos carga aerodinámica, así que hay que mejorar en todos los ámbitos si queremos luchar por los puntos", subrayó. "He aprendido la mitad que todos mis rivales porque he estado muy poco tiempo en pista y además muchas vueltas con muy poca carga delantera", continuó.

Por último, habló de su batalla en carrera con el argentino Franco Colapinto (Alpine). "He aprendido que si te mueves tarde como se movía él, es muy difícil adelantar. Aprovechó muy bien el problema que tenemos este año con la aerodinámica abierta: si te cambian la dirección en el último momento tienes que levantar porque te quedas sin carga aerodinámica", finalizó.