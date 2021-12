Sainz: "He ido rápido y he hecho una buena remontada"

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF21, portrait during the Formula 1 stc Saudi Arabian Grand Prix 2021, 21th round of the 2021 FIA Formula One World Championship from December 3 to 5, 2021 on the Jeddah Corniche Circuit, in Jeddah, Saudi Arabia - Phot

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF21, portrait during the Formula 1 stc Saudi Arabian Grand Prix 2021, 21th round of the 2021 FIA Formula One World Championship from December 3 to 5, 2021 on the Jeddah Corniche Circuit, in Jeddah, Saudi Arabia - Phot - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) se ha mostrado satisfecho con su "buena remontada" en el Gran Premio de Arabia Saudí, en el que ha terminado octavo, aunque ha lamentado que los neumáticos medios no hayan aguantado hasta el final de la cita, en la que se vio superado en los últimos instantes por su compañero de equipo, el monesgasco Charles Leclerc.

"Salir el decimoquinto e ir por delante de Charles a mitad de carrera quería decir que estaba haciendo una buena carrera. Hemos sido muy rápidos, he hecho una buena remontada y es para estar satisfecho. He vuelto a puntuar", señaló en declaraciones a DAZN.

A pesar de todo, el madrileño se mostró "satisfecho" sobre todo con "las primeras vueltas hasta la bandera roja". "Hemos hecho un primer 'stint' al ataque con una rueda dura que iba muy bien, que tenía muy buen ritmo. Las dos banderas rojas nos forzaron a poner la media a falta de 35 o 40 vueltas; he tenido que ir al ataque, me he puesto séptimo, pero en las últimas el neumático ha dicho basta, he empezado a perder ritmo, he llegado a la carcasa del delantero derecho y casi me choco dos o tres veces. He conseguido llegar octavo", indicó.

"La bandera roja me ha beneficiado a mitad de carrera, pero también me ha perjudicado, forzándome a poner una rueda media de 35 vueltas. La rueda no me ha durado lo que tenía que durar", finalizó.