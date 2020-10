Sainz: "Hoy era importante aprender las piezas nuevas"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) ha lamentado que no se haya podido correr en ninguna de las dos primeras sesiones de libres del Gran Premio de Eifel, por mal tiempo en Nürburgring, dado que les era necesario probar y "aprender" las piezas nuevas que iban a incorporar este fin de semana.

"Hoy era un día importante para aprender las piezas nuevas, íbamos a comparar los dos coches y a intentar aprender el paquete nuevo. Ya no podemos, ir a mañana sin saber muy bien qué va a pasar y si funcionan las piezas. No sabemos si las llevaremos o no", comentó en declaraciones a Movistar+.

Ante esta situación, augura un fin de semana diferente y divertido. "Llueva o no, va a ser diferente con tiempos de invierno, con unos ocho grados mañana, temperaturas que no tenemos ni en los test de invierno en Barcelona", recordó.

"Va a ser diferente, con muchos desafíos y vamos a tener que estar al tanto de muchas cosas. Y nos han quitado el viernes, será más divertido y con más incertidumbre, ojalá que con más oportunidades", manifestó el piloto español, que necesita una buena carrera tras varias citas sin puntuar.

Cree, eso sí, que con trabajo pueden acercarse a Renault o Racing Point. "Si viniésemos con el coche de Mugello o de Rusia seguiría siendo fin de semana complicado, porque Renault y Racing Point han dado un paso adelante en las últimas carreras que no hemos podido hacer. Pero aquí tenemos cosas novedosas que ojalá nos ayuden a recuperar eso que hemos perdido en las últimas carreras", apuntó.

Además, en Nürburgring tiene buenos recuerdos, pues ganó en 2014 en las World Series by Renault. "Han pasado unos años, es un circuito que me gusta y que tiene este tipo de cosas, también. Es de la vieja escuela y es divertido", se sinceró.