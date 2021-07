Sainz: "Me he divertido, pero no era donde quería estar"

16 July 2021, United Kingdom, Silverstone: Spanish F1 driver Carlos Sainz Jr. of Scuderia Ferrari arrives for the practice of the Grand Prix of Britain Formula One race at the Silverstone Circuit. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Ferrari Carlos Sainz reconoció haber disfrutado de la novedosa 'sprint race' como sistema de calificación en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero afirmó que "no era donde quería estar" después de haberse quedado el último tras sufrir un choque de George Russell (Williams).

"Hemos tenido un problema en la salida que nos ha costado un par de posiciones y luego hemos intentado recuperar pasando a Russell. Entonces ha sido cuando él ha cometido un error bastante claro y grave, me ha costado la carrera y casi un accidente", indicó el madrileño.

"Ha sido una carrera al sprint -y nunca mejor dicho-, al contraataque y de último clasificado he podido llegar el undécimo. Hemos remontado en 17 vueltas todo lo que hemos podido pero desgraciadamente no me ha gustado mucho. Me he divertido, pero no era donde quería estar", admitió.

Preguntado por el error de Russell, el de Ferrari manifestó que "se ha visto muy claro". "Russell ha perdido el control del coche, se le ha ido por atrás, no lo tengo muy claro, y me ha echado fuera de la pista. Hemos visto penalizaciones por cosas menores, como en Austria, y no entiendo que haya terminado la carrera por delante mía con el error que ha cometido", apuntilló.

"Está claro el riesgo que conlleva pero también esta 'sprint race' nos ha dado la posibilidad de remontar ocho o nueve posiciones. El objetivo para este domingo es acabar entre los siete o cinco primeros y todavía nos queda la mitad del trabajo por hacer", espetó.

Por último, en relación al formato, Sainz dijo que quien debe dar su opinión son los seguidores. "Me he divertido, cómo no iba a hacerlo si pasé del último puesto al undécimo, pero no sé cómo habrá sido por la televisión. Los que tienen que juzgar son los aficionados, que son para quienes se ha creado este formato", finalizó.