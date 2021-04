Sainz: "No he hecho una vuelta buena en toda la 'cuali'"

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, lamentó no haber podido acceder a la Q3 del Gran Premio Emilia-Romaña, segunda cita del Mundial de Fórmula 1, y admitió que no hizo "una vuelta buena" en toda la calificación; además de explicar que deber "seguir aprendiendo".

"No he hecho una vuelta buena en toda la 'cuali'. No he conseguido poner todas las curvas iguales y cuando ganaba en una, lo perdía en la otra. Me ha faltado consistencia y al final no he podido con esa última vuelta", manifestó Sainz en declaraciones a Movistar.

Sainz, que partirá desde la undécima posición en la parrilla de salida, reconoció que tuvo varios errores este sábado. "Me he equivocado en el balance de frenada, en un par de curvas... Todo es un poco nuevo y estoy verde", añadió el corredor español, quien no se vuelve optimista "pese al cambio de neumáticos" al que recurrirá este domingo.

"Para correr en este circuito necesitas mucha confianza en todos los sentidos y hacerlo todo bien (...) Tengo que seguir aprendiendo y acumulando kilómetros", finalizó Sainz.