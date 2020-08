Sainz: "No hice la mejor vuelta que podía hacer"

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que "no" hizo "la mejor vuelta" que podía haber hecho durante la sesión de calificación del Gran Premio de Gran Bretaña, donde saldrá desde la séptima plaza, y ha afirmado que todavía tenía "margen" para mejorar después de su gran vuelta de la Q2.

"Ha sido una clasificación buena desde el punto de vista del coche; iba bastante cómodo en él, mejor que en otros Grandes Premios. Parece que hemos mejorado las sensaciones con el coche. En la Q3 no he hecho la mejor vuelta que podía hacer, se me ha ido de atrás en dos o tres curvas traccionando y me ha hecho perder, saliendo a la recta, bastante tiempo. Por eso no hemos podido calificar un poco más arriba. Aun así, séptimos con una vuelta no muy buena", señaló en declaraciones a Movistar F1.

Además, el madrileño habló de su buena actuación durante la Q2, donde fue cuarto. "Había margen en el coche todavía. Hemos mejorado bastante en la Q3 un par de décimas sin una vuelta muy buena. Debemos seguir trabajando en las sensaciones con el coche, que este fin de semana parece que han mejorado un poco, para asegurarnos de que seguimos en esta dirección y no nos perdemos, porque voy recuperando un poco las sensaciones", apuntó.

En cuanto al ritmo de carrera, Sainz considera que será una incógnita. "La pista ha cambiado mucho de ayer a hoy, así que lo que aprendimos ayer no vale de nada. Va a ser un poco de tirar la moneda al aire. Las ruedas delanteras parece que van a sufrir más, así que habrá que tener un poco de cuidado", concluyó.