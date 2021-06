Sainz: "No todos los días son fiesta y hay que aceptarlo y mejorar"

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF21, portrait during the Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2021 from June 04 to 06, 2021 on the Baku City Circuit, in Baku, Azerbaijan - Photo Xavi Bonilla / DPPI

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF21, portrait during the Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2021 from June 04 to 06, 2021 on the Baku City Circuit, in Baku, Azerbaijan - Photo Xavi Bonilla / DPPI - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que reconocido que "no" ha tenido "un buen día" este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el que ha terminado octavo tras salir quinto, y ha afirmado que no todos los días son "fiesta" y que hay que saber "aceptarlo y mejorar", en especial sus sensaciones con el neumático delantero.

"Uno de los únicos puntos débiles que tengo ahora mismo con este coche son esas resalidas, ese 'feeling' con el neumático delantero y con freno cuando el neumático está un poco frío, que me está costando alguna posición en las salidas y las resalidas. He debido de perder un pelín la concentración en la curva 8, porque ha sido un error demasiado grande como para ser el 'feeling' del neumático. Es lo que hay, no todos los días son fiesta y hay que saber aceptarlo y mejorar para la siguiente", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, el madrileño explicó que, además de sus malas salida y resalida, fue clave también su acción en la vuelta 12, cuando se salió en la curva 8 y perdió varias posiciones. "No he tenido un buen día ya desde la salida. El 'feeling' con el coche no era el mismo que el del fin de semana y cada vez que tenía un poco el neumático frío la sensación no era la mejor", manifestó.

"Al menos tengo algo en lo que centrarme y en lo que intentar mejorar, porque definitivamente me ha costado la carrera con ese error en la curva 8, bloqueando las ruedas. Fue una mala carrera y un mal día; el ritmo en sí no era malo, cuando cogía un poco el ritmo intentaba remontar todo lo que podía, pero ha habido tres o cuatro puntos en la carrera que me han costado el día", añadió.

"Si hay un circuito en el que es difícil calentar el neumático delantero, tener buen 'feeling' en frenada, es este, y hoy no lo he tenido. En cuanto he puesto el neumático duro iba un poco perdido, porque bloqueaba constantemente el neumático delantero, me faltaba confianza en el tren delantero. Cuando haga un poquito más de calor en circuitos más normales no será tanto un problema. El proceso de adaptación no está del todo completado y sigue habiendo cosillas que hay que mejorar", finalizó.