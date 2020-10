Sainz: "Nos está costando desarrollar el paquete nuevo"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren), que comenzará décimo este domingo en el Gran Premio de Eifel, ha reconocido que le está "costando" pilotar con el paquete aerodinámico nuevo, que no han podido "desarrollar" el viernes por la ausencia de libres por el mal tiempo, y ha asegurado que deben "analizar" qué pasa, ya que "normalmente" suelen ir "más rápido" con las nuevas mejoras.

"Como no hubo libres ayer, hemos decidido que llevase yo todo lo nuevo y Lando gran parte de todo lo viejo. Ha costado bastante, desde los Libres 3 no iba cómodo con el coche. He podido mejorar durante la 'qualy', pero aún así no acababa de ir bien la cosa. Normalmente, cuando pones cosas nuevas, esperas ir un poquito más rápido que tu compañero; como vimos en Rusia, a él con lo nuevo también le costó un poco. Hay algo que analizar y que ver ahí", explicó en Movistar F1.

El madrileño se mostró resignado con el resultado del nueve paquete de mejoras. "Hay mucha incertidumbre, nos falta mucho conocimiento de este paquete nuevo, no lo hemos podido desarrollar ni mejorar. No digo que no sea mejor que lo otro, pero normalmente cuando pones algo nuevo sueles ir un poco más rápido. Este fin de semana, no sé si porque no lo hemos podido desarrollar bien al no haber libres, está costando", concluyó.