Sainz, noveno en Abu Dabi: "No debería esta ahí; hemos tenido tráfico con Verstappen y Hamilton"

Publicado 30/11/2019 15:50:17 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha afirmado este sábado que él "no debería" estar en la novena posición de la parrilla de salida para el Gran Premio de Abu Dabi, sino más arriba, tras verse perjudicado por el "tráfico" generado por la lucha entre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes).

"No debería esta ahí. Creo que toda la 'qualy' he ido dos o tres décimas más rápido que ellos. Y en la Q3 hemos tenido un problema en la 'out lap', hemos tenido tráfico con Max y con Hamilton; que no sé qué hacen, que se ponen a pelear como locos", ha lamentado Sainz ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Se me ha enfriado la rueda delantera y he hecho, creo, .3 en la Q2. Normalmente, por la noche y con la evolución de pista, tendría que haber hecho .1 o .0. Ya se nos ha escapado ahí la 'qualy'. De haber repetido la vuelta de la Q2, era para hacer .3 o .2", ha argumentado.

"En el primer sector no había 'grip'. En la vuelta que salía de 'boxes', ya con mucho tráfico me han pasado Hamilton y Verstappen, que iban peleándose como en las tres últimas carreras que les ha dado por hacer eso. Y no he podido calentar el neumático delantero, y eso me ha condicionado", ha insistido el madrileño.

"Yo estoy contento. Hoy he ido muy, muy rápido toda la 'qualy'. Ayer en carrera iba muy rápido; así que mañana, si hago una buena salida, estaremos en la pelea y vamos a intentar remontar", ha proseguido el piloto de McLaren.

"Era una 'qualy' para haber hecho séptimo fácil y se nos ha escapado ahí por lo del tráfico en la 'out lap'. Hay cosas que, a estas alturas de temporada, ya no pueden pasar. Y entonces nos ha pasado y por eso molesta. Que te pase esto en la carrera 21, no es bueno", ha subrayado.